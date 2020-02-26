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26.02.2020 - 18:46 | | AA

Kerkük'te eğlence merkezleri kapatıldı

Irak'ın Kerkük kentinde 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kentteki internet kafeler, parklar başta olmak üzere eğlence merkezleri kapatıldı.

Kerkük'te eğlence merkezleri kapatıldı

 

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının görülmesinin ardından birçok işletmenin kapatıldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüsün kentte yayılmasının önlenmesi amacıyla bu uygulamaya gidildiğine dikkati çeken Kamil, internet kafeler ve parklar başta olmak üzere eğlence merkezlerinin ikinci bir duyuruya kadar çalışmayacağını söyledi.

Irak'ta 24 Şubat'ta ilk kez Necef kentindeki İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı dün de Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurmuştu. Kerkük Valisi Rakan Said, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un görüldüğü Vihda semtinin karantina altına alındığını belirtmişti.

Adnan Oktar suç örgütü davasında duruşma yarına ertelendiAndan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, etkin pişmanlık hükmünden yararlanan tutuksuz sanık savunma yaptı. Örgüt kanalı A9 TV'nin reji sorumlusu Ayça Pars örgüt yapısını anlattı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıkların savunma yapması için duruşmayı erteledi.
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