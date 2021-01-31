Kim bu ‘çocuklar’

ABD’de başkanlık seçimi sürecinde ön plana çıkan ve 6 Ocak’taki Kongre baskının ardından tüm dünyanın dikkatini çeken aşırı sağcı grup ‘Proud Boys’ (Gururlu çocuklar) ve benzeri oluşumların geleceği tartışılıyor. Peki tartışmaların odağındaki grup kimlerden oluşuyor ve ne istiyor?

ABD Federal Araştırma Bürosu FBI, Proud Boys’u beyazların üstünlüğünü savunanlarla ilişkisi olan, aşırılıkçı bir grup olarak tanımlıyor. Proud Boys ise, kendisini “Batı yanlısı bir kardeşlik örgütü” olarak tanımlıyor. Grup, erkeklerden oluşuyor ve şiddeti bir yöntem olarak açıkça benimsiyor. Grubun adı, Disney filmi Alaaddin’in müzikal versiyonundan bir şarkıdan alınma. Grubun üyeleri genellikle sarı ve siyah renkli tişörtler giyiyor ve Trump’ın seçim sloganı olan “Make America Great Again” (Amerika’yı yeniden yücelt) yazılı şapkalar takıyor. Grup üyelerinin ‘6MWE’ yazılı tişörtleri de dikkat çekiyor. Bu, Yahudilere yönelik gerçekleştirilen soykırıma bir gönderme ve “6 milyon yeterli değildi” cümlesinin bir kısaltması. Herkesin silah sahibi olabilmesini destekleyen grup, geleneksel cinsiyet rollerini temel alan bir toplum kavrayışına sahip.

Grubun kurucusu Gavin McInnes, yaptığı şiddet çağrıları ile tanınıyor. Grup üyeleri “beyaz üstünlüğünü” tarif eden el işaretlerini sıklıkla kullanıyor.

Nasıl kuruldu?

Grubu 2016 yılında kuran Gavin McInnes, İskoç asıllı bir Kanada vatandaşı. McInnes, aynı zamanda VICE medya’nın da kurucularından ancak grubun artık McInnes ile bir bağı bulunmuyor. McInnes, rakiplerine karşı şiddeti öven açıklamalarına rağmen ‘siyasi şiddeti yalnıza nefsi müdafaa olarak savunduğunu’ iddia ediyor. McInnes aşırı sağcılarla ve faşizmle de bir bağı bulunmadığını söylüyor. Nitekim 2018’de McInnes kurduğu Proud Boys hareketinden ayrılıyor. Buna karşın McInnes’in internette hala bulunabilen videolarında, açıkça silahlanma ve şiddet çağrısı yaptığı, özellikle solculara yönelik nefret söylemi dikkat çekiyor. Bu dönemde McInnes’in twitter ve facebook hesapları da şiddeti öven paylaşımları nedeniyle engelleniyor. Bununla birlikte hareket ABD’de büyümeye devam ediyor. Grubun mevcut lideri Enrique Tarrio. Latin kökenli Tarrio, Trump’a yönelik desteğiyle tanınıyor.

2017 yılında Charlottesville kentinde gerçekleştirilen ‘Unite the Right’ (Sağı birleştirin) eylemleri, grubun ününü artırdı. Bu eylemler aşırı sağcı, ırkçı, neo-nazi grupların katılımıyla gerçekleştirilmiş ve ABD’de büyük yankı uyandırmıştı.

Latin kökenli Enrique Tarrio, aşırı sağcı grubun mevcut lideri. Tarrio, Trump’ın sıkı bir taraftarı. Proud Boys üyeleri, özellikle solcu grup Antifa ile karşı karşıya geliyor ve şiddet olayları yaşanıyor.

Geleceği ne?

Proud Boys, eski başkan Donald Trump döneminde tüm ABD’de tanınır hale geldi. Trump’ın aşırı sağcı gruba adeta destek çıkar sözlerle değinmesi tartışma yaratmıştı. Gruba ait sosyal ağlarda ve özel Telegram gruplarında, Trump’ın kendilerine yaptığı atıf, “Tarihi bir an” olarak nitelendi. Gruplardaki Proud Boys üyeleri, Trump’ın ifadelerini “Örgütün yöntemlerine destek” olarak yorumladı.

Grubun son vukuatı ise Kongre baskını oldu. ABD’yi şoka sokan baskında çok sayıda Proud Boys üyesi yer aldı. Grubun organizatörlerinden iki kişi de, Kongre baskınına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Dominic Pezzola ve William Pepe isimli kişiler camı kırıp Kongre’ye ilk giren kişiler arasında ve çok sayıda suçlamayla karşı karşıya.

ABD’de son dönemde yükselişte olan benzer gruplar arasında en ünlüsü haline gelen Proud Boys’un geleceği ise tartışılıyor. Gruba yönelik sert adımlar atılsa dahi, grubun savunduğu ideolojilerin ABD’de bir kısım beyaz erkek arasında yükselişte olduğu bir gerçek. Bu durumda gruba yönelik engellemelerin ne kadar başarılı olacağı da tahmin edilemiyor.