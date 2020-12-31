Kıyafete 939 bin TL harcadı

Salgının da etkisiyle geçen yıla göre daha az harcama yapan Düşes’in 2020’de kamuoyunun karşısına altı kez yeni kıyafetle çıktığı bildirildi. Düşes Kate’in 2019’da gardırobu için 103 bin sterlin (1 milyon lira) harcarken bu yıl çoğu kez daha önce giydiği kıyafetleri kullandığı ifade edildi. 38 yaşındaki Düşes’in bu yılki en pahalı görünümü ise Mart ayında İrlanda’nın başkenti Dublin’e gittiğinde giydiği toplam değeri 22 bin sterlin (219 bin lira) olan giysi ve mücevherleri oldu.



