21.02.2020 - 12:36 | | DHA
Kıyamet gibi... İstila ettiler!
Suudi Arabistan, çekirge istilasına uğradı. Yetkililer, çekirgelerin Doğu Afrika’dan geldiğini ve düzenli ilaçlamaların yapılacağını açıkladı.
Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi Arabistan Çevre ve Su Bakanlığı yetkililerince uyarılar yapıldı. Çekirgelerin genellikle zararsız oldukları, ancak kırmızı renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan, düzenli ilaçlamaların yapılacağı bildirildi.
Minik Meryem, posteri önünde 'Atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladıMersin'de, Bilek Güreşi Yarışması'nda halasını izlemek için spor salonuna giden Meryem Orbay (3), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin önünde, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağladı. Anne Büşra Orbay, cep telefonu kamerasıyla kızını çekerken, sakinleştirmeye de çalıştı.