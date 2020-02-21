MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kıyamet gibi... İstila ettiler!
ABONE OL
21.02.2020 - 12:36 | | DHA

Kıyamet gibi... İstila ettiler!

Suudi Arabistan, çekirge istilasına uğradı. Yetkililer, çekirgelerin Doğu Afrika’dan geldiğini ve düzenli ilaçlamaların yapılacağını açıkladı.

Kıyamet gibi... İstila ettiler!

Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi Arabistan Çevre ve Su Bakanlığı yetkililerince uyarılar yapıldı. Çekirgelerin genellikle zararsız oldukları, ancak kırmızı renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan, düzenli ilaçlamaların yapılacağı bildirildi.

    Minik Meryem, posteri önünde 'Atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladıMersin'de, Bilek Güreşi Yarışması'nda halasını izlemek için spor salonuna giden Meryem Orbay (3), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin önünde, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağladı. Anne Büşra Orbay, cep telefonu kamerasıyla kızını çekerken, sakinleştirmeye de çalıştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakanlık, Şeyma'nın fikrini uygulamaya geçirdi

    Bakanlık, Şeyma'nın fikrini uygulamaya geçirdi

    İndirim üstüne indirim! Duyan oraya koştu...

    İndirim üstüne indirim! Duyan oraya koştu...

    Engelsiz 112 Çağrı Merkezi

    Engelsiz 112 Çağrı Merkezi

    Damga vuran görüntü! Maskeli atlılar...

    Damga vuran görüntü! Maskeli atlılar...

    Sıradaki Haber