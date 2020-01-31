Kızı için sahte doğum günü partisi düzenleyip 23 çocuğu rehin aldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı bir köyde, bir yaşındaki kızı için düzenlediği sahte doğum günü partisine giden 23 çocuğu 10 saat boyunca rehin alan bir cinayet zanlısı, polis tarafından öldürüldü. Polisle birlikte eve giren köylülerin de adamın eşini döverek öldürdüğü bildiriliyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Farukabad bölgesinde meydana gelen olayda, Subbaş Batham adlı adamın, köyde işlenen bir cinayette haksız yere suçlandığı ve kendisini ihbar eden köylülerden intikam almak için bu eyleme giriştiği söyleniyor.

Deepak Kumar Srivastava adlı yerel gazeteci, BBC'ye çocukları rehin alınan ailelerin tüm geceyi korku içinde geçirdiklerini anlattı.

Srivastava, "Polis saatlerce süreyle, adamı ikna etmeye çalıştı. Başaramayınca özel birlikleri çağırdılar" dedi.





Karısını ve kendi çocuğunu da rehin aldı

Karısı ve kendi çocuğunu da rehin alan Batham'ın evinin kuşatılmasından sonra çevreye ateş açmaya başladığı, bunun üzerine polisin operasyon yapma kararı aldığı belirtiliyor.

Uttar Pradeş eyaleti Polis Müdürü Om Prakaş Singh, "Eve girmeye çalıştık. Çatışma sırasında Batham öldürüldü" dedi. Singh çatışma sırasında Batham'ın eşiyle birlikte iki polis memurunun da yaralandığını söyledi.

Daha sonra polisle birlikte eve giren köylülerin kadını döverek öldürdükleri bildirildi.

Rehine krizi sırasında Batham sadece altı aylık bir bebeği serbest bıraktı. Batham yedi saat sonra çocuğu balkondan komşusuna uzattı.

India Today gazetesi, işçi olan Bahtam'ın daha önce yerel makamlara mektup göndererek evinde tuvalet olmadığını, yaşlı annesinin tuvaletini dışarıda yapmak zorunda kaldığını anlattığı ve konut yardımı yapılmasını istediğini yazdı.

Kaynak: BBC Türkçe