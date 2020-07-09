KKTC, Rumların geçiş kapısı yakınlarına yerleştirdiği mevzilerin kaldırılmasını istedi

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'a, konuyla ilgili rahatsızlığını iletirken, bahsi geçen askeri yapıların bölgeden derhal kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Özersay, Rum kesiminin bu faaliyetlerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve askeri statükonun net ihlali anlamına geldiği, tehditkar bir hareket olarak kabul edildiği ve bölgeden geçiş yapan sivillerin yaşamını tehdit ettiğini de Spehar'e iletti.

Bakan Özersay, BM Barış Operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'ya da konuya ilişkin bir mektup gönderdi.

Rum tarafının Ada'da gerginliği artırmaya yönelik provokatif eylemlerine bir yenisini daha eklendiği belirtilen KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Rumların bu faaliyetlerine son dönemde temas hattı gerisinde sürdürdüğü askeri amaçlı tahkimat çalışmalarının da eklendiği belirtildi.

Sivillerin yoğun olarak kullandığı alanlara silah mevzileri

Açıklamada, Yeşilırmak Kara Sınır Kapısı yakınlarında, her iki taraftan sivillerin de yoğun olarak kullandıkları bir noktaya, Rum tarafınca yakın bir süre önce güçlendirilmiş betondan yapıldığı anlaşılan 2 adet portatif ağır silah mevzisi yerleştirildiği aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yine benzer bir askeri yapının da Mansura yakınlarında, Erenköy yolu üzerine yerleştirildiği tespit edilmiştir. Bu yol bilindiği üzere Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Erenköy Bölüğü'nün ikmal güzergahı üzerinde bulunmaktadır. Rum tarafının pandemi bahanesiyle Erenköy'deki birliğimize ikmal faaliyetimizi Yeşilırmak Mutabakatı’na aykırı bir şekilde yaklaşık 4 ay boyunca engellediği bir dönemde bölgede başka noktalarda da askeri avantaj elde etmeye yönelik tahkimatlar yapmış olabileceği değerlendirilmekte ve konu araştırılmaktadır."