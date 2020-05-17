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17.05.2020 - 21:53 | | AA

KKTC'de bir aydır covid-19 vakası görülmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son bir ayda yeni tip corona virüs (covid-19) vakası görülmediğini açıkladı.

KKTC'de bir aydır covid-19 vakası görülmedi

 

Bakan Pilli, son 24 saatte 67 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını belirtti.

Ülkede bugüne dek toplam 30 bin 295 test yapılırken, en son Kovid-19 vakası 17 Nisan'da tespit edildi.

KKTC'de ilk vaka 10 Mart'ta bir Alman turistte görülmüştü. Toplam 108 vakanın görüldüğü ülkede, 4 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirmişti.

Tedavi süreci tamamlanan son hasta Zekai Gece (83), 11 Mayıs'ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nden taburcu edilmişti.

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte toplam 2 bin 248 test yapıldı ve 2 yeni vaka belirlendi.

Toplam vaka sayısı 916'ya yükselen Rum kesiminde, 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: MinnettarızSağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'yı andı ve minnettarız paylaşımında bulundu.
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