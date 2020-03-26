MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri KKTC'de corona virüs vaka sayısı 56'ya yükseldi
ABONE OL
26.03.2020 - 19:34 | | AA

KKTC'de corona virüs vaka sayısı 56'ya yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 9 yeni tip corona virüs (covid-19) vakasının daha tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 56'ya ulaştığını duyurdu.

KKTC'de corona virüs vaka sayısı 56'ya yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklama göre, Bakan Pilli, 9 yeni vakayla KKTC'de görülen Kovid-19 sayısının 56'ya yükseldiğini ifade etti.

Öte yandan Bakan Pilli, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ise toplamda 582 test yapıldığını, karantinada 15 KKTC vatandaşı, 2 Alman, 1 de Türkmen olmak üzere 18 hasta bulunduğunu belirtmişti.

Toplamda 29 kişiyi taburcu ettiklerini aktaran Pilli, 2 Alman turistin de yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydetmişti.

KKTC'de ilk yeni tip koronavirüs vakası, 10 Mart'ta bir Alman turistte görülmüştü.

Rum kesiminde 14 yeni vaka daha

Kıbrıs Rum kesiminde ise bugün 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, toplam vaka sayısı 146'ya yükseldi. Rum kesiminde Kovid-19 sebebiyle daha önce 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Corona virüs uyarısı: Aynı şeylerin yaşanacağından korkuyorum1918’de ortaya çıkan ve 500 milyon kişiyi etkileyen grip salgınından kurtulan 105 yaşındaki Jose Ameal Pena, corona virüs (Covid-19) salgınına karşı tavsiyelerde bulundu. Pena, geçmişten ders çıkarılması gerektiğini ve tüm insanlığın bu salgına birlikte karşı koyması gerektiğini vurguladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Uluslararası hukuka aykırı

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Uluslararası hukuka aykırı

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Üniversitelerin tatil süresi uzatıldı mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK başkanı Yekta Saraç'tan resmi açıklama

Üniversitelerin tatil süresi uzatıldı mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK başkanı Yekta Saraç'tan resmi açıklama

Sıradaki Haber