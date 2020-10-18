KKTC’de ikinci tur heyecanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Seçmenler, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde oylarını maske ve eldivenle kullanacak.

Heyecanlı geçmesi beklenen seçimin ikinci turunda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Mustafa Akıncı yarışıyor. 11 Ekim’de yapılan seçimin ilk turunu Tatar, oyların yüzde 32.34’ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29.80’ini alarak ikinci sırada tamamlamıştı. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50’den fazla oy alamadığı cumhurbaşkanı seçimi, bu nedenle ikinci tura kalmıştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün kayıtlı 199 bin 29 seçmenin, 738 sandıkta oy kullanabileceğini açıkladı. YSK’nın resmi olmayan sonuçları saat 20.00’ye kadar, kesin sonuçları ise 22.00-00.00 arasında açıklaması bekleniyor.

Geçen hafta yapılan ve 11 adayın yarıştığı seçim, KKTC siyasi tarihine “en çok adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimi” olarak geçmişti. Katılımın yüzde 58.29’da kaldığı birinci tur, aynı zamanda “en düşük katılımlı cumhurbaşkanı seçimi” olmuştu.

Partilerden farklı tavır

Cumhurbaşkanı adayları Tatar ile Akıncı, hafta içi KKTC’deki siyasi partileri ziyaret ederek, ikinci tur öncesi vizyonlarını açıklayıp destek istedi. İlk turda aday çıkaran ya da bir adayı destekleyen bazı siyasi partiler de, Tatar-Akıncı yarışında kimin tarafında olacağını açıkladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, seçimin ikinci turunda Akıncı’yı destekleme kararı aldı. CTP, ilk turda Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman’ı desteklemiş, Erhürman oyların yüzde 21.71’ini almıştı.

Halkın Partisi (HP), ikinci turda seçmenine herhangi bir yönlendirmede bulunmama kararı aldı. HP, ilk turda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay’ı desteklemiş, Özersay yüzde 5.74 oy almıştı.

Seçimin ilk turunda, aynı zamanda DP Milletvekili olan bağımsız Aday Serdar Denktaş’ı destekleyen Demokrat Parti (DP) de, ikinci turda Tatar’ı açıklayanlardan. Denktaş, yüzde 4.17 oy almıştı. Tatar’a desteğini açıklayan bir diğer parti de, Yeniden Doğuş Partisi. YDP, ilk turda Genel Başkan ve cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı’yı desteklemişti. Arıklı yüzde 5.41 oy almıştı.

Eldiven verilecek!

Seçim, Kovid-19 salgını nedeniyle önceki yıllara göre farklı atmosferde geçecek. Seçmenler, oyunu kullanmak için sandık kurullarının odasına maskeyle girebilecek ve görevliler seçmenlere eldiven verecek. Görevliler, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması ve oy kullanma sırasında yoğunluk yaşanmamasına dikkat edecek.

İkinci tura kalan 4. seçim

KKTC siyasi tarihinde, bugüne dek 3 cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, bugünküyle birlikte bu sayı 4’e çıkmış olacak. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile KKTC’nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 1995 seçimlerine ikinci tura kalırken, Denktaş ipi göğüsleyen isim olmuştu. Denktaş ile Eroğlu, 2000’deki seçimde de ikinci tura kalırken, Eroğlu’nun adaylıktan çekilmesi üzerine ikinci tur yapılmadı ve Denktaş’ın zaferi ilan edildi. 2015’teki seçimde ise ikinci tura Eroğlu ve Akıncı kalırken, sandıktan Akıncı çıktı.