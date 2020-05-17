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17.05.2020 - 15:00 | | İHA

KKTC'de korkutan yangın! Alevler yayılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

KKTC'de korkutan yangın! Alevler yayılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Tepebaşı bölgesinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya devam ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekiyor.

Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatan polis, yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın bir süre kullanılamayacağını duyurdu.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den 2 helikopterin yola çıktığını söyledi. Yangının çok geniş alana yayıldığını belirten Oğuz, yangının nedeninin yüksek hava sıcaklıkları olabileceğini ve bölgede 3 farklı noktada yangın olduğunu söyledi.

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