03.07.2020 - 23:42 |
KKTC'de son 24 saatte 1 corona virüs vakası görüldü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte sadece 1 yeni tip corona virüs vakası saptandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 vakanın yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi, son 24 saatte kimsenin virüs nedeniyle hayatını kaybetmediği bildirildi.
Bu arada, KKTC'de 4 hastanın tedavisi sürerken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 112'ye ulaştı.
Ülkede bugün 1280 koronavirüs testi yapılırken, toplam test sayısı da 40 bin 100'e ulaştı.
Salgına bağlı olarak toplam 4 ölümün gerçekleştiği KKTC'de 104 kişi ise sağlığına kavuştu.
Öte yandan, KKTC’de 1 Temmuz’da ülkeye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.
Koronavirüs vakasının 75 gündür görülmediği ülkede 1 Temmuz'da kapıların açılmasının ardından, dün 4 yeni vaka tespit edilmişti.
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