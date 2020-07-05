KKTC'de son 24 saatte covid-19 vakasına rastlanmadı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 664 Kovid-19 testi yapıldığı, toplam test sayısının 41 bin 653'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı. 5 hastanın tedavisi devam ediyor.

Virüs nedeniyle bugüne kadar 4 kişinin yaşamını yitirdiği KKTC'de Kovid-19'a yakalanan 104 kişi sağlığına kavuşmuştu.

75 gün Kovid-19 vakası görülmeyen ülkede, 1 Temmuz'da uluslararası uçuşların başlamasıyla Kovid-19 vakaları görülmeye başlanmıştı.

Ülkeye girişlere ilişkin tüm kararlar iptal edildi

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Başbakanı Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda, Kovid-19 "tehlikeli bulaşıcı hastalık" olarak ilan edilirken, ülkeye girişlerle ilgili kararların tümü iptal edildi.

Bakanlar Kurulu'nda, KKTC'ye giriş ve ülkeden çıkışlarla ilgili alınacak kararların, uygulanacak önlem ve kriterlerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine karar verildi.