KKTC’de zafer Ersin Tatar’ın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminden Ersin Tatar zaferle ayrıldı. Oyların yüzde 51.69’unu alan Tatar, “Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC’yi güzel günlere taşıyabilmek. Kıbrıs Türk’ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Verdiğim her sözü tutacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi, 11 Ekim’deki ilk turda 11 adaydan hiçbirinin yüzde 50’den fazla oy alamamasıyla ikinci tura kaldı. İlk turda oyların yüzde 32.34’ünü alan Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı Ersin Tatar ile yüzde 29.80’ini alan bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ikinci turda yarıştı. Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00’de tamamlandı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Tatar KKTC’nin 5. cumhurbaşkanı seçildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, Tatar’ın seçim yarışını kazandığını duyurdu. Ersin Tatar’ın yüzde 51.69 oy aldığını açıklayan Şefik, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Akıncı’nın ise yüzde 48.31 oranında oy elde ettiğini bildirdi. Böylece KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda 5 sene sürecek Ersin Tatar dönemi başlamış oldu.

Erdoğan’a teşekkür

Tatar, sonuçların belli olmasının ardından UBP’nin Lefkoşa İlçe Merkezi önünde açıklama yaptı. Konuşmasına halka teşekkür ederek başlayan Tatar, “Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde KKTC’yi daha güzel günlere taşıyabilmek, çoluk çocuğumuza, gençlerimize bu topraklarda güvenli bir gelecek sunabilmek için çalışmaktır” dedi. Kovid-19 dolayısıyla kamu maliyesinde yaşanan sıkıntılarda Türkiye’nin desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür eden Tatar, “Her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olan, buraya evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmaktan övünç ve kıvanç duyuyorum. Seçim malzemesi yapmak için Türkiye’ye laf uzatanları kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Birlik olma vakti’

Seçimin ardından gerilimin de geride kaldığını dile getiren Tatar, şöyle devam etti: “Kıbrıs Türk’ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Bugün tüm dünyaya güzel, anlamlı bir mesaj verildi. Onlara verdiğim her sözü tutacağım; herkesin Cumhurbaşkanı olmayı, birleştirici, uzlaşmacı bir anlayışla hareket etmeyi, halkımızın içinde, yanında olmayı sürdüreceğim. Artık birlik beraberlik içinde KKTC’yi birlikte daha ileriye taşımak için çalışma yürüteceğiz. Ben Cumhurbaşkanı olarak, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda başı dik ve onurlu bir şekilde yaşaması için her yerde çalışmalarımı bu anlayışla yürüteceğim. Halkımızdan aldığım onay doğrultusunda kendi topraklarımıza, kendi devletimize ve Türkiye’mizin garantörlüğüne sahip çıkacağımı dünya kamuoyuna bir kez daha duyurmak istiyorum.”

Rum kesimine mesaj

“Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum; Kıbrıslı Türkler vardır, var olacaktır ve egemenliklerini bütün dünyaya haykıracaklardır” ifadelerini kullanan Tatar, şunları söyledi: “Kıbrıs’ın kuzeyinde çözüm modeli ne olursa olsun biz varız, var olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman KKTC ile Türkiye’nin bağlarını koparamayacaklar. Bu topraklarda gerek kültürel, gerek ekonomik, gerek siyasi anlamda Kıbrıs Türk halkı kendi devletinin çatısı altında var olmaya ilelebet devam edecektir. Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadeleyi taçlandırmak için, bir çözüm uğruna bir maceraya girmek, ekonomik olarak rahatlamak için egemenliğimizi zaafiyete uğratmalarına, hiç istemediğimiz bir noktaya taşıyabilmelerine asla müsaade etmeyeceğiz.”

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne de mesaj göndererek, “Evet Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varız, ancak bu anlaşmanın şartlarını Kıbrıs Türk halkı kendi iradesiyle kabul edecektir” diye konuştu.

17 yılda zirveye çıktı

KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1960’ta Lefkoşa’da doğdu. Lise öğrenimini İngiltere’de tamamlayan Ersin Tatar, 1982’de Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1982-1986 yıllarında Price Waterhouse isimli şirketin İngiltere’deki merkez ofisinde çalışan Tatar, Chartered Accountant (mali müşavir) unvanını aldı. Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere’de PollyPeck firmasında, 1991-1992 yıllarında Ankara’da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ’de finansman müdürü olarak çalıştı. 1992-2001 yıllarında İstanbul’da Show TV’de Genel Koordinatörlük yapan Tatar, 1996’da KKTC’nin ilk özel televizyon kanalı olan “Kanal T”yi kurdu.

Başbakanlığı üstlendi

Tatar, 2003’te KKTC’ye dönerek UBP’den siyasete girdi. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP’den Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009’da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanlığı görevine getirilen Tatar, 27 Mayıs 2010’da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü. KKTC’de 28 Temmuz 2013’teki erken genel seçimlerinde yeniden UBP’den Lefkoşa Milletvekili seçilen Ersin Tatar, 8’inci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı. Tatar, 7 Ocak 2018’deki erken genel seçimlerde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018’deki UBP Kurultayı’nda Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Ersin Tatar, Özgürgün’ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla genel başkan seçildi. Tatar, geçen yıl mayısta kurulan UBP-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar’ı tebrik etti

‘Uyumlu iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı nedeniyle Ersin Tatar’a tebriklerini ileterek, “Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizin şahsınız, KKTC halkı ve Kıbrıs davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. Kıbrıs Türkü’nün bir kez daha tüm dünyaya demokratik olgunluğunu ispatladığını belirten Erdoğan, Tatar’ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak olduğunu ifade etti.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığında KKTC’nin hak ve adalet mücadelesine özgüvenle ve başarıyla devam edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Erdoğan, Tatar’ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC’nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inandığını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye ve KKTC’nin gelecek dönemde Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik gayretlerine de devam edeceğini belirtti.

Oktay’dan tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ersin Tatar ile telefonda görüşerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Oktay, “İnşallah bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de sizler için de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birlikte çalışması, gelecek için de çok daha güzel günlerin başlangıcı olacak. Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yapıyor olacağız” ifadesini kullandı.

‘Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar’ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Ersin Tatar’ı kutluyor, Sayın Mustafa Akıncı’ya da bugüne kadar sürdürdüğü görev nedeniyle teşekkür ediyorum. Gönlümüz, her daim Kıbrıs’ın iyiliğinden yana; sonuçlar Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: KKTC’de seçimleri önde bitiren Ersin Tatar’ı kutluyor, gelecek günlerde gireceği yoğun tempo için kolaylıklar diliyorum. KKTC ve Akdeniz Bölgesi’nin geleceği için büyük önem taşıyan seçim sonuçlarının kardeş Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız.

Dışişleri Bakanlığı: Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Başbakan Sayın Ersin Tatar’ın seçimleri kazandığı bildirilmiştir. Sayın Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarıyla yakın eş güdüm halinde çalışmayı, Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğini ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını her koşulda desteklemeyi, ahdi ve tarihi sorumluluklarımızı hassasiyet ve kararlılıkla yerine getirmeyi her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar Bey’i tebrik ediyorum. Sonucun; KKTC’nin siyasi, ekonomik geleceğine ve ülkemizle olan ilişkilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her zaman her yerde söylediğimiz gibi; Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacak.