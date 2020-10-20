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20.10.2020 - 10:51 |

Klibinde devleti dolandırmakla böbürlenen rap'çi yakayı ele verdi

ABD’de federal savcılar, Los Angeles’ta hileli biçimde Kovid-19 işsizlik yardımı alarak "zengin olmak" hakkında rap videosu yaptıktan sonra kendini metheden rapçinin yakalandığını aktardı.

Klibinde devleti dolandırmakla böbürlenen rap'çi yakayı ele verdi

Nuke Bizzle sahne ismini kullanan 31 yaşındaki Fontrell Antonio Baines, çalıntı kimliklerle 1,2 milyon dolardan (yaklaşık 9,48 milyon TL) fazla Kovid-19 işsizlik yardımı aldığı gerekçesiyle Cuma yakalandı.

New York Post'un haberine göre savcılar Baines’i ve suç ortaklarını en 92 kişinin hesap kartını farklı isimlerle ele geçirmekle suçluyor.

Savcılar bunların Baines’in Koreatown ve Beverly Hills’teki erişimi olan adreslere gönderildiğini söyledi.

Instagram gönderilerinde rapçinin Kaliforniya İş Bulma Kurumunu (EDD) defalarca dolandırma yeteneğiyle övüldüğü görülüyor.

Baines ayrıca YouTube’da "EDD" isminde bir video paylaştı ve videoda "EDD’den zengin olmakla" alakalı rap yaptığı görülüyor.

Baines videoda, "İşsizlik çok tatlı" ifadelerini kullanıyor. Rapçi üç ayrı suçlamayla karşı karşıya.

Suçlamalardan hüküm giymesi halinde Baines 22 yıl hapis yatacak.

Kaynak: Independent Türkçe

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