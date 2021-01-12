MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kolombiya Dışişleri Bakanı Blum Kovid-19'a yakalandı
ABONE OL
12.01.2021 - 00:39 | | AA

Kolombiya Dışişleri Bakanı Blum Kovid-19'a yakalandı

Kolombiya'da Dışişleri Bakanı Claudia Blum'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Blum Kovid-19'a yakalandı

 

Twitter hesabından haberi duyuran 72 yaşındaki Blum, "Ailemde bir kişide Kovid-19'un tespit edilmesi üzerine yaptığım testin pozitif çıktığını Kolombiyalılara bildirmek istiyorum. Önleyici izolasyon tedbirlerimi aldım. Sağlık durumum iyi ve çalışmalarıma evden devam ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Ülkede daha önce Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, İçişleri Bakanı Daniel Palacios ve Devlet Başkanı Ivan Duque'nin eşi Maria Juliana Ruiz Kovid-19'a yakalanmıştı. 

Kolombiya'da, bugüne kadar 1 milyon 786 bin 900 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 46 bin 114 kişi yaşamını yitirdi.

Önce orta refüje daha sonra da yolun karşısından gelen tıra çarptıSamsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor: Ek ödeme...

Son dakika! Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor: Ek ödeme...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

Feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet