Kolombiya ve Küba'da corona virüsten ölenlerin sayısı artıyor

Kolombiya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 artarak 225'e, vaka sayısı 320 artarak 4 bin 881'e ulaştı.
Öte yandan ülkede iyileşenlerin sayısı 1003'e çıktı.
Küba'da ölü sayısı 49'a yükseldi
Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 6 ölüm daha gerçekleştiği bildirildi.
Ölü sayısının 49'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, vaka sayısının da 50 artarak 1285'e çıktığı belirtildi.
Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 416'ya ulaştı.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.