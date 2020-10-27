Konuşarak milyonlar kazanıyor

May’in 2020’de İngiliz parlamentosunda ikinci bir işten en çok kazanan milletvekili olduğu belirtildi. Theresa May, Şubat ayında Dubai ve Washington’da yaptığı konuşmalar için 115 bin sterlin tutarında iki ödeme aldı. Mart ayında yaptığı iki üniversite konuşmasında da toplam 230 bin sterlin kazandı. En son Eylül ayında Güney Kore’deki Dünya Bilgi Forumu’nda yaptığı konuşma için ise kendisine 136 bin sterlin ödendi. Diğer milletvekilleri gibi yılda 79.468 sterlinlik bir maaş alan May’in parayla konuşması sosyal medyada eleştirildi.