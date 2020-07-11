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11.07.2020 - 13:11 | | AA

Köpek balığının saldırdığı sörfçü öldü

Avustralya'daki Wilsons Hedland'da köpek balığı tarafından ısırılan 17 yaşındaki genç erkek diğer sörfçüler tarafından kıyıya taşındı ancak kurtarılamadı.

Köpek balığının saldırdığı sörfçü öldü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Wilsons Headland bölgesinde köpek balığının saldırısına uğrayan 17 yaşındaki erkek sörfçünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan haber göre, NSW'nin kuzey kıyılarında "köpek balığı sıcak noktası" olarak tanımlanan Wilsons Headland bölgesindeki Wooli Plajı'nda sörf yapan ve ismi açıklanmayan 17 yaşındaki erkek sörfçü köpek balığının saldırısına uğradı.

Bacaklarından ağır yaralanan ve plajdaki diğer sörfçüler tarafından kıyıya taşınan gencin, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırının ardından Wooli, Diggers Camp ve Minnie Water gibi bölgedeki plajlar kapatıldı.

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