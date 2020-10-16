Kopya çekmiş

İngiliz Prens Harry (36) ile eşi Meghan Markle (39) yılbaşında İngiltere kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşti. Ünlü çift o zamandan beri yaptıkları konuşmalardan yüklü miktarda para kazanıyor. Çiftin çeşitli sosyal konulardaki her konuşmalarına ücret ödeniyor. Meghan Markle önceki gün de Fortune dergisinin “En Güçlü Kadınlar Yeni Nesil Sanal Zirvesi”nde sosyal medya bağımlılığıyla ilgili bir konuşma yaptı. Buradaki cümlelerin bir belgeseldeki ifadelerle aynı olması, konuşma başına yüz binlerce dolar isteyen Markle’ın “kopya çektiği” iddiasını gündeme getirdi.



Meghan Markle’ın zirvede söylediği “Günümüzde sosyal medya bağımlılarına, uyuşturucu bağımlıları gibi ‘kullanıcı’ deniliyor” şeklindeki ifadesinin “The Social Dilemma” adlı belgeselden alındığı ortaya çıktı. Markle’ın belgeselde anlatılan “sosyal medya bağımlılığını teşvik için algoritmaların kullanıldığını” söylemesi de kopya iddiasını güçlendirdi. Meghan Markle’ın sosyal medya kullanıcılarını uyuşturucu bağımlılarına benzetmesi de eleştiri aldı. Kullanıcılar, Markle’ın evlenmeden önce bir yaşam blogunu işlettiğini, şimdiyse Prens ile faaliyetlerinin reklamını Instagram’da yaptığını söyledi.