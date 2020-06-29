Korona salgını albümü erteletti

Adele, Instagram’da merakla beklenen yeni albümünün ne zaman çıkacağını soran bir hayranına, “Koronavirüs bitmedi, bu nedenle yakında çıkmayacak. Hâlâ karantinadayım. Maskeni tak ve sabırlı ol” cevabını verdi. Adele’in 2015 yılından bu yana çıkaracağı ilk albümün yayınlanma tarihi henüz belli değil. Ancak şarkıcıya yakın kaynaklar yeni albümün gelecek yıla ertelendiğini söyledi.