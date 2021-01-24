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24.01.2021 - 18:57 | | DHA

Korona sonrası ilgi arttı! Açık artırmaya çıkarıldı

İngiltere'de nükleer sığınak olarak bilinen yapı 25 bin sterline (yaklaşık 250 bin lira) açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Korona sonrası ilgi arttı! Açık artırmaya çıkarıldı

İngiltere'de 1961 yılında inşa edilen Soğuk Savaş sığınağı 25 bin sterlinden açık artırmaya çıkıyor. Satış işlemlerini yürüten Adam Cook, "Nükleer sığınak diye de bilinen yapı, Soğuk Savaşta gözlem noktası olarak kullanıldı ve 1961'de açılıp 1991'de hizmet dışı bırakıldı" dedi.

Korona sonrası ilgi arttı Açık artırmaya çıkarıldı

Cook sığınağın birçok kişinin ilgisini çektiğini ve bazı kişilerin koronavirüsten saklanmak için güvenli bir yer olarak kullanmak istediğini belirtti. Sığınağa 4,2 metrelik merdivenle iniliyor. İçinde bir patlamanın yerini belirlemeye yarayan sıfır noktası göstergesi, bomba gücü göstergesi, telefon, radyo alıcısı ve radyasyonu ölçümü gerçekleştiren Geiger sayacı gibi cihazlar da bulunuyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 24 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1905 oldu, 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi.
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