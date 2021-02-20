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20.02.2021 - 22:51 | | AA

Koronadan en çok etkilenen ülkelerden biri! Birinci yılında...

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasının birinci yılında 2 milyon 795 bin 796 vaka kaydedildi.

Koronadan en çok etkilenen ülkelerden biri! Birinci yılında...

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 306 bin 78 testte 14 bin 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başlamasının birinci yıl dönümü olan bugün ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 795 bin 796'ya ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da düne göre 2 bin 175 artarak 384 bin 623'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 251 artarak 95 bin 486'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 12 bin 488 artışla 2 milyon 315 bin 687'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 439 bin 703 oldu. Aşılananların 1 milyon 327 bin 332'sine ikinci dozun yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede resmi verilere göre ilk yerleşik Kovid-19 vakası, 20 Şubat 2020'de kuzeydeki Codogno kasabasında tespit edilmişti.

 

Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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