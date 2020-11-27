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27.11.2020 - 11:40 | | İHA

Koronadan kapanan restoranında oyuncak pandaları müşteri gibi ağırladı

Almanya’nın Frankfurt kentinde Guiseppe Fichera adlı restoran sahibi, korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde restoranların kapatılmasını, oyuncak pandaları restoranında müşteri gibi ağırlayarak protesto etti.

Koronadan kapanan restoranında oyuncak pandaları müşteri gibi ağırladı

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkeleri, sert önlemler alarak salgınla mücadele ediyor. Frankfurt kentinde bulunan bir restoranın sahibi de, karantina kararını protesto etti. Alınan sert önlemler nedeniyle restoranların kapalı olduğu Almanya’da, Guiseppe Fichera adlı restoran sahibi de müşterilerin oturamadığı restoranda oyuncak pandaları ağırladı. Sandalyelere oyuncak pandaları müşteriymiş gibi oturtan ve dışarıdan hareketli bir restoran imajı çizen Fichera, “Restoranımızı canlandırmak istedik” dedi. Alınacak yeni önlemlerin kendilerini daha da mağdur edebileceğini vurgulayan Fichera, “Bu sessiz protesto” ifadesini kullandı.

ALMANYA’DA VAKA SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da son 24 saatte 22 bin 806 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesi ile birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısının 1 milyon 6 bin 394’e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 426 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 15 bin 586’a ulaştı.

 

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