Koronavirüs idam erteletti

17 yıl sonra ilk federal idam cezasının pazartesi günü gerçekleşeceği ABD'nin Indiana eyaletinde bir mahkeme, ailenin suçluyu idam edilirken izlemek istediğini ancak seyahat etmekten endişe ettiğini bildirmesi üzerine, cezanın infazını erteledi.

Daniel Lee, Arkansas'ta bir silah kaçakçısını, eşini ve 8 yaşındaki kızlarını öldürme suçlamasıyla yargılanmış ve idam cezası almıştı.

8 yaşındaki kızın büyükannesi 81 yaşındaki Earlene Peterson, idam cezasını izlemek için seyahat etmenin kendisi için riskli olduğunu söylüyor.

Peterson, idam cezasına da karşı çıkmış ve Başkan Donald Trump'a bir mektup yazarak cezasının hafifletilmesini istemişti.

Kaynak: BBC Türkçe