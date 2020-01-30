Koronavirüs salgını SARS’ı geçti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132’ye yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, teyitli vaka sayısının ise 1459 artarak 5974’e çıktığını açıkladı. Ülkede müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990’a çıktı.



Koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 2003’te ülkede görülen SARS salgını sırasındaki vaka sayısını da geçti. SARS salgını sırasında Çin’de 5300 vaka görülmüştü. Ancak daha ölümcül olan SARS virüsü, dünya genelinde 800’den

fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.



Maskeler tükendi



Çin genelinde yüz maskesi kullanmak zorunlu hale getirildi. Maske fiyatlarının fırladığı ülkede önlemler de artırıldı. Başkent Pekin’de bir eczacıya maske fiyatını artırdığı için 3 milyon yuan (434 dolar) para cezası verildi.



ABD’de New York ve Washington’da da eczanelerde maskelerin tükendiği açıklandı. Bazı müşterilerin maske tedarik edebilmek için eczanelere 600 dolardan fazla para teklif ettiği belirtildi. İnsanlar sadece kendilerini korumak için değil Çin’deki yakınlarına maske göndermek için de eczane stoklarını tüketti. Çin dışında 19 ülkeye yayılan virüsle ilgili olarak kitlesel tahliye çalışmaları da başladı. Çin dışında tespit edilen 60’tan fazla vakanın rastlandığı ülkeler arasında Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya ve Güney Kore de var. Koronavirüs, son olarak Finlandiya’ya sıçradı. Sağlık yetkilileri, Wuhan’dan 5 gün önce ayrılan ve Finlandiya’ya gelen 32 yaşındaki Çinli bir kadında koronavirüs tespit edildiğini belirtti. Çinli kadının tecrit altına alındığını belirten yetkililer, tedavisinin sürdüğünü kaydetti.









‘Greve gideriz’



Çin ile Hong Kong arasındaki uçak seferleri yarıya indirildi, Çin anakarasına yapılacak seyahatlere izin verilmeyeceği de duyuruldu. Kentteki sağlık çalışanları, anakara ile giriş çıkışların kontrol altına alınmaması halinde greve gideceklerini açıkladı. Hem başkent Pekin hem de Şangay’da, Hubei Eyaleti’nden gelenler 14 gün boyunca gözlem altında tutuluyor. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için yetkililer, Çin’deki büyük çaplı yeni yıl etkinliklerini de iptal etti. Yeni yıl nedeniyle gerçekleşen tatil dönemi de 3 gün daha uzatıldı.



Bu arada Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. John Nkengasong koronavirüs nedeniyle Afrika ülkelerinin alarm durumda kalması gerektiğini belirtti. Kıtada şimdiye kadar hastalığın bulaştığı kimse tespit edilmezken, Etiyopya’da 4, Kenya’da 1 ve Fildişi Sahili’nde 1 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.









‘Dayan Wuhan yapabilirsin’



Wuhan’da sokağa çıkamayan binlerce kişi, bu zorlu süreci birlik içerisinde tamamlamak için evlerinin penceresinden milli marş söylemeye başladı. Ancak uzmanlar, her akşam “Dayan Wuhan, yapabilirsin” sloganlarıyla milli marş söyleyen halkın, virüsü daha fazla yayabileceği konusunda uyardı. Bu trendi hemen sonlandırmaları gerektiğini belirten uzmanlar, “Pencereden bağırırken dışarıya sıçrayan tükürük, dışarıdaki bir kişiye ulaşabilir” dedi. Çin’de karantina altında tutulan bölgelerdeki nüfusun 60 milyonu bulduğu belirtildi.



Hastane içinden ilk fotoğraflar









Salgının merkez üssü Wuhan’dan hastane içinden fotoğraflar paylaşıldı. Koruyucu giysilerdeki sağlık görevlileri, Wuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi’nde koronavirüslü bir hastayı tedavi ediyor.



Kopyasıyla vuracaklar



Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV), Çin dışında ilk kez kopyalandı. Avustralyalı bilim insanlarının virüsü Melbourne’deki özel bir laboratuvarda enfekte bir hastadan kopyaladıklarını duyurdu. Bilim insanları, kopyanın testler için “kontrol materyali” olarak kullanılabileceğini ve “teşhiste ezber bozan gelişmelere yol açabileceğini” açıkladı.









Bu gelişmeler arasında semptomları göstermeyen kişilerde virüsün erken teşhisi testinin yer alabileceği bildirildi. Bulguların, teşhis ve tedaviye yardımcı olması amacıyla Dünya Sağlık Örgütüyle (DSÖ) paylaşılacağı ifade edildi. Çinli uzmanlar da yeni tip koronavirüsü kopyalamıştı. Çin Afet Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) viroloji uzmanı Şü Vınbo, merkez bünyesindeki uzmanların yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirmeye başladığını, bu kapsamda izole edilen virüsün genom dizilimini tanımlamak için çalışma yürütüldüğünü belirtmişti.







Hizmet robottan









Çin’in doğusundaki Hangzhou kentindeki bir otelde virüs nedeniyle mahsur kalan 200 turist için robotlar devreye sokuldu. 16 robot, oteldeki odalara yemek hizmeti veriyor.









#Benvirüsdeğilim



Fransa basınında yer alan haberlere göre, insanlar, toplu taşıma araçlarında Çinli olduğunu düşündükleri yolcuların yanına oturmak istemiyor. Ayrıca restoran ve mağazalarda Asyalı çalışanların kendilerine hizmet sunmasından kaçınıyor. Çin restoranlarına olan ilgi de azaldı. Fransa’da yaşayan Asyalı göçmenler ise kendilerine yönelik ırkçı tavırların artmasından şikâyetçi. Sosyal medya kullanıcıları, maruz kaldıkları ırkçılığı “Ben virüs değilim” (#JeNeSuisPasUnVirus) etiketiyle paylaşıyor. Fransızların genelde bütün Asyalılar için “Çinli” ifadesini kullandığını belirten paylaşımlar, insanların ırkçı eğilimlerinin salgınla birlikte daha görünür olduğunu vurguluyor.







