Koronavirüs Trump’ı da gördü!

ABD Başkanı, Twitter paylaşımında “First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız” ifadelerini kullandı. Benzer bir paylaşımı First Lady Melania Trump da yaptı ve “Bu yıl birçok Amerikalı’nın da başına geldiği gibi, Kovid-19 testimizin pozitif sonuç vermesinin ardından Başkan ile birlikte evde karantinaya girdik. Kendimizi iyi hissediyoruz ve tüm planlanan etkinliklerimi de erteledim. Kendinize lütfen dikkat edin” ifadelerini kullandı.



ABD’deki kurallara göre Trump 14 gün için karantinaya girdi. Bu yüzden 15 Ekim’de Joe Biden ile gerçekleştireceği televizyon tartışmasına katılamaması muhtemel. İki hafta içinde planlanmış üç mitingi de bulunuyordu.



Hastaneye kaldırıldı



Beyaz Saray’dan yapılan ilk açıklamada, “Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray’ın içinde evde kalacak” denildi.



Ancak ilerleyen saatlerde Beyaz Saray’dan yapılan ikinci açıklamada ise Başkan Trump’ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump’ın moralinin yerinde olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini ve gün boyu çalıştığını aktardı. McEnany, “Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Hastanesindeki başkanlık ofisinden çalışacak” dedi.



Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks’in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.



Trump’ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı’nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi. İddialara göre Hicks, bu virüse, bir askeri birliğe yapılan ziyaret sırasında, orada bulunan personellerden biri nedeniyle yakalandı. Hatta bu iddiayı, bizzat Trump’ın kendisi ortaya attı. Ancak Trump’ın, Hicks’in testinin pozitif çıktığını Salı akşamı öğrenmesine rağmen, uçağına onu da aldığı ve Biden ile TV düellosu sonrasında bir de seçim mitingine gittiği belirtiliyor. Başkan’ın, niçin geç test yaptırdığı ya da niçin test sonuçlarını geç açıkladığı ise bilinmiyor.



Bu arada son güne kadar Trump ile birlikte seyahat eden aile fertlerinden Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner’in yanı sıra oğlu Barron Trump’ın koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı duyuruldu. Aynı şekilde Başkan Yardımcısı Mike Pence de, testlerinin “negatif” olduğunu bildirdi. Kendisiyle iki gün önce aynı stüdyoda bulunan rakibi Biden ve eşinin testleri de negatif çıktı.



Biden şifa diledi



Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Başkan Trump’ın sağlık durumunda şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yok. Trump’ın soğuk algınlığına benzer belirtiler gösterdiğini belirten bir kaynak, Başkan’ın çarşamba akşamı Minnesota mitingi dönüşü yorgun düşerek, uçakta uyuyakaldığını aktardı. Doktoru ise, Trump’ın görevini aksatacak bir durum olmadığını düşünüyor.



Trump’ın rakibi Demokrat Joe Biden, Twitter üzerinden “geçmiş olsun mesajı” gönderdi. Biden, mesajında, “Eşim Jill ve ben, Başkan Trump ve eşi Melania Trump’a acil şifalar diliyoruz. Başkan ve ailesinin sağlığı ve güvenliği için dua etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Trump çiftine geçmiş olsun mesajı gönderenler arasında, eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da yer aldı.



Erdoğan’dan ‘geçmiş olsun’ tweeti



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’a Twitter üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı. Erdoğan, sosyal medya üzerinden, Trump çiftinin Twitter adreslerini de ekleyerek, İngilizce olarak, “KOVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum” mesajını paylaştı. Dünyadan da pek çok lider, Trump çiftine geçmiş olsun mesajları gönderdi.



‘Kıyamet Günü uçakları’ havalandı



Başkan Donald Trump’ın koronavirüse yakalandığına ilişkin açıklama yapılmadan önce, ülkenin her iki yakasından “Kıyamet Günü Uçakları” diye bilinen “E-6B Mercury” uçakları havalandı. ABD’ye ait deniz ve kara nükleer füzelerini ateşleme kabiliyetine sahip bu uçakların havalandırılması, Başkan’ın hastalanması durumunda uygulanan standart bir güvenlik protokolü. Forbes dergisine göre bu, Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi rakip ülkelere, “başkomutan hasta olmasına rağmen, nükleer komuta sistemi sağlam” mesajı anlamına geliyor.



Başkan Trump ile rakibi Joe Biden’ın tartışmasını yöneten moderatör Chris Wallace, stüdyodaki doktorların, Trump ve Biden’ın yakınlarına maske takmaları konusunda uyarı yaptığını söyledi. Wallace’ın ifadesine göre, eşi Jill Biden da dahil Biden’ın çevresindeki kişilerin hepsi, program boyunca maskelerini çıkarmadı. Wallace “Bayan Trump maskeyle geldi ama oturduğunda çıkardı. Ailenin diğer üyelerinin ise hiç maske takmadıklarını gördüm” dedi.



Donald Trump, Salı gecesi gerçekleşen münazara sırasında Demokrat rakibine atıfta bulunarak, “Onun gibi maske takmıyorum. Onu her gördüğünde, bir maskesi var. Benden 60 metre ötede konuşuyor olabilir ve şimdiye kadar gördüğüm en büyük maskeyle ortaya çıkıyor” demişti.



The New York Times’ın Trump ailesine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başkan Trump, uçuşta, alışılmışın aksine sessizdi ve tweet atmadı. Mitingi ise 45 dakika gibi kısa bir sürede bitirdi.



Uzmanlar, Başkan Trump’ın 74 yaşında ve tıbbi olarak obez olduğunu, bunun da onu ciddi komplikasyon riskiyle karşı karşıya bıraktığını ifade ediyor.



Yönetimden bir yetkiliye göre koronavirüs belirtileri gösteren danışman Hope Hicks, uçakta karantina altına alındı ve teşhis, Perşembe günü doğrulandı. Ancak Trump, Perşembe günkü programına devam etti. Hicks’in de olduğu başkanlık uçağı Air Force One’da, Trump ve yardımcılarının dışında aile üyelerinin büyük bölümü de bulunuyordu.



Bugüne kadar koronavirüse yakalananlar arasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Prens Charles, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko da bulunuyor.