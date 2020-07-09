Koronavirüs yardımları Trump'ın çevresindeki isimlere ve ünlülere gitmiş

ABD'de koronavirüs kriziyle ekonomik olarak başa çıkılması için hükümetin dağıttığı 521 milyar dolarlık fondan yararlanan şirketler ve isimler tartışma yarattı.

ABD Hazine Bakanlığı bu hafta bu yardım fonunun bir kısmından hangi şirketlerin yararlandığını kamuya açıkladı.

Daha önce bu fonun dağıtımıyla ilgili şeffaf olunmadığı eleştirileri yöneltilmişti.

Program küçük şirketlere pandemi sürecinde yardım etmeyi amaç edinmiş; şirketlerin çalışanlarını işten çıkarmaması için bankalardan aldıkları kredileri geri ödeme zorunluluğunu kaldırmıştı.

Ancak fonun ihtiyaç duymayan şirketlere ve isimlere gittiği eleştirileri yöneltiliyor.

Şirketleri fondan yardım aldığı için tartışma yaratan isimlerin başında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, bazı Kongre üyeleri ile eşleri yer alıyor.

Trump'ın uzun zaman boyunca kişisel avukatlığını yürüten Marc Kasowitz ve Trump'ın emlak şirketinin kiracıları da fondan yardım alan isimler arasında.

Kanye West ve ünlü modacılar da listede

Ünlü isimlerden şarkıcı Kanye West, modacılar Oscar de la Renta ve Vera Wang de fondan yardım aldı.

Oyuncu Robert De Niro'nun restoranı ve yönetmen Francis Ford Coppola'nın şarap evi de fondan yararlanan şirketler arasında.

Coppola'nın şarap evi, bu bilginin kamuya açıklanmasının ardından fonu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullandıklarını vurguladı.

Brookings Enstitüsü'nden Joshua Gotbaum, "Bu programın küçük şirketlere yardım etmediğini söyleyemeyiz, etti. Ancak çevresindeki ağı güçlü olan şirketler en önce ve en çok yardım alanlar oldu" dedi.

Siyasetçiler ile ilişkili isimlerin bu fondan yararlanmasının bir skandal olduğunu söyleyen Gotbaum, çalışanlara direkt vergi sistemiyle para göndermenin çok daha verimli olacağını söyledi.

Gotbaum'a göre fon bu haliyle istihdam piyasasının canlanmasına yardımcı olmadı.

Yolsuzluk uyarısı

Müfettişler ise şeffaflığın gözetilmemesinden ötürü yolsuzluğa açık bir fon olduğu uyarısında bulunuyor.

Bu hafta başında açıklanan listede 150 bin dolardan daha fazla kredi alan şirketlerin ismi yer aldı; bu şirketlerin toplamı fonun yüzde 15'ine tekabül ediyor.

Listenin açıklanmasından sonra bazı hataların yapıldığı da ortaya çıktı. Mesela scooter şirketi Bird yardım almadığı halde listede olduğunu açıkladı.

Uzmanlar hükümetin güven tesis etmek istiyorsa daha fazla bilgi açıklamak zorunda olduğunu söylüyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise bu fon sayesinde şimdiye kadar 51 milyon kişinin işinin kurtarıldığını söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe