Son dakika... Bill Gates tarih verdi! 'Koronavirüs zengin ülkelerde 2021 yılında bitecek'

200’ün üzerinde ülkede ve bölgeden görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı ise 730 bine yaklaştı. Tüm dünya dört gözle pandemiyi sonlandıracak aşının bulunmasını beklerken, ABD’li milyarder iş insanı Bill Gates’ten küresel salgının zengin ve falkir ülkelerde aynı anda sonlanamayacağı uyarısı yapıldı.

Wired dergisine açıklamalarda bulunan Gates, “Covid-19 ile ilgli yapılan bilimsek çalışmalar aslında oldukça etkileyici. Öyle hissediyorum ki, zengin ülkelerde pandemi 2021’in sonuna kadar bitecek, dünyanın geri kalanında ise salgının sona ermesi 2022’in son aylarında gerçekleşek” dedi.

Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla corona virüse karşo tıbbi araştırma ve aşı programlarını finanse eden Gates, bununla birlikte tahmini gerçekleşse bile salgının tüm ülkElerdeki ekonomik büyüme, çocuk felci ve HIV ile mücadelede ilerleme açısından yıllar öncesine götürdüğünün farkında olduğunu söyledi.

ÇİN VE RUSYA UYARISI



Çin ve Rusya konusundaki endişelerini de dile getiren Gates, buradaki aşı geliştirme çabalarında çok büyük bir baskı olduğunu, düzenleyicilerin aşıların güvenli ve verimli olduğunu bilmeden insanlara verilmesine izin verebileceğini söyledi.

TRUMP'A ELEŞTİRİ



Bununla birlikte, Gates, ABD’nin test sistemini sert bir şekilde eleştirerek Başkan Donald Trump ve yönetiminin durumu eleş alış şekline dair hayal kırıklığını dile getirdi.

Ancak Gates, ölçek ve üretim sorunları nedeniyle, geliştirilmekte olan bazı aşıların muhtemelen yalnızca daha zengin ülkelerde etkili olacağını belirtti.

Öte yandan 64 yaşındaki iş insanı, "Aşı ve tedavi çalışmaları oldukça iyi, bu inovasyon nedeniyle karamsar olamanıza gerek yok. Doğal bağışıklık oluşanan kadar 5 yıl boyunca bu hastalık ara ara ortaya çıkacak. Fakat, hem hayvan deneylerinden, hem de birinci klinik testlerinden alınan veriler hastalığın aşı ile önlenebileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ntv.com.tr