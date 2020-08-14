Koronavirüste ölüm fırtınası

Yeryüzünde bugün itibariyle 21 milyonu aşkın insana bulaşması beklenen koronavirüs salgını hızla yayılıyor.

Son 24 saatte 6 bin 500'den fazla insan Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 284 bin test pozitif sonuç verdi.

Günlük pozitif testlerde dünya birinciliğine yükselen Hindistan'da 64 bin yeni vaka belirlendi, 1006 can kaybı kayıtlara geçti. Bugüne kadar 2 milyon 460 bini aşkın insanın koronavirüse yakalandığı yeryüzünün en kalabalık ülkesinde, ölü sayısının da hafta sonu 50 bini aşması bekleniyor.

Vaka ve can kayıplarında dünya ikincisi olan Brezilya, günlük pozitif testlerde Hindistan'ı 59 binle takip etti. 3 milyon 224 bin koronavirüs teşhisi konulan Güney Amerika'nın en büyük ülkesinde, can kayıplarına 1301 ölüm daha eklendi ve yaşamını yitirenlerin sayısı 105 bini geçti.

Hem vaka hem de ölümlerde ilk sıradaki ABD'de ise, Perşembe günü 55 bin tanı konuldu, 1284 insan hayatını kaybetti. Kasım ayındaki seçimlere 80 günden az bir süre kalan ABD'de, 5 milyon 249 bin kişi koronavirüse yakalandı, Covid-19 167 bin can aldı.

Günlük vaka sayılarında ilk üç sıradaki ülkeleri takip eden Kolombiya'da ise 11 bin 286 test pozitif sonuç verdi. Kolombiya'yı diğer Latin Amerika ülkeleri Peru 9 bin 441, Arjantin 7 bin 498, Meksika 5 bin 858 vakayla izliyor. Peru ve Meksika, son 24 saat itibariyle dünyada yarım milyon vakayı geçen altıncı ve yedinci ülke oldu.

Günlük ölüm bildirimlerine göre Brezilya, ABD ve Hindistan'ın arkasından 737 can kaybıyla Meksika dördüncü sırada. Meksika'yı sırasıyla takip eden ülkeler ise şöyle: Kolombiya, 308 ölüm; Peru 277 ölüm, Güney Afrika 260 ölüm.