Koronavirüsten ölümler 750 bine yaklaştı

İlk koronavirüs vakalarının tespit edilmesinden sekiz ay sonra Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 749 bini aştı. Sayının bugün 750 bini geçmesi bekleniyor.

Virüsün en hızlı yayıldığı ülkeler arasında bulunan Hindistan'da sadece bir günde 66 bin 999 yeni vaka tespit edildi. Hindistan böylece günlük vaka sayısında ilk sıraya tırmandı.

Koronavirüsün şimdiye kadar 2 milyon 436 bin insana bulaştığı yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesinde, bir günde 942 hastanın daha ölmesiyle 47 binin üstünde insan hayatını kaybetti.

Brezilya’da da son iki haftadır günlük yeni vaka sayısı 50 binin altına düşmüyor. Son 24 saatte pozitif çıkan testlere 55 bin 155 daha eklendi, koronavirüse yakalananların sayısı 3 milyon 164 bin oldu. Can kayıpları ise 1175 artışla 104 bin 201'e ulaştı.

Hem yaşamını yitirenler hem de pozitif testlerde dünyada ilk sırada bulunan ABD ise, Çarşamba günü günlük vaka sayılarında üçüncü oldu. 54 bini aşkın teşhisin konulduğu ülkede, 5 milyon 360 bin insan koronavirüse yakalandı.

ABD'de en kötü tahminler gerçekleşiyor, can kayıplarının bugün 170 bini aşması bekleniyor. Son 24 saatte 1386 insan yaşamını yitirdi.

Günlük can kayıplarında dördüncü sırada bulunan Meksika'da ise, bir günde 926 kişi can verdi. Toplam ölü sayısında üçüncü sırada yer alan Meksika'da, koronavirüs vakaları da yarım milyona ulaşmak üzere.