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25.09.2020 - 11:53 |

Koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı!

Finlandiya'da koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için eğitilen köpekler bu hafta Helsinki-Vantaa Havalimanı'nda görev yapmaya başladı.

Koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı!

Helsinki Üniversitesi'nce deneme amaçlı olarak başlatılan programa gönüllüler tarafından eğitilen 15 köpek katılıyor.

Prof. Anna Hielm-Bjorkman, köpeklerin koronavirüsü belirtilerin ortaya çıkmasından beş gün önce tespit edebildiklerini belirterek "Virüsü yakalamada çok başarılılar. %100'e yakın bir doğruluk orana yaklaştık" dedi.

Köpekler, yolcuların boyunlarına sürdüğü bezleri kokluyor. Uygulama kapsamında havalimanına gelen yolcular, bir beze boyunlarını siliyorlar.

Daha sonra bu bez parçaları köpeklerin koklaması için küçük kutulara konuluyor.

Köpeklerin birkaç dakika içinde koronavirüsü tespit edebildikleri belirtiliyor.

Deneme programına katılan yolculardan sonucu doğrulamak için sürüntü örneği de alınıyor.

Vantaa Belediye Başkan Yardımcısı Timo Aronkyto, gelecekte koronavirüs için eğitilen köpeklerin, gümrüklerde uyuşturucu arayan köpekler gibi yolcuların arasında dolaştırılabileceğini söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe

 

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