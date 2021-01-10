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10.01.2021 - 19:33 | | DHA

Koronavirüsün çıkış noktası olduğu düşünülüyor! Flaş iddia

İngiliz basını, Çin hükümetini koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası olduğundan şüphelenilen laboratuvarla ilgili önemli çevrim içi verileri sildiği iddiasıyla suçladı.

Koronavirüsün çıkış noktası olduğu düşünülüyor! Flaş iddia

İngiliz basınında koronavirüsün kaynağı olduğu iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili yüzlerce sayfalık verinin silindiği iddia edildi. Devlet tarafından işletilen Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) tarafından çevrim içi olarak yayınlanan, hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalığın araştırmalarını içeren 300'den fazla çalışmanın ayrıntılarının veritabanından silindiği ileri sürüldü. 

Çin Parlamentoları Arası İttifak'ın bir üyesi olan eski Muhafazakar Iain Duncan Smith, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Çin açıkça kanıtları saklamaya çalışıyor" dedi. Smith aynı zamanda , "Olanlarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması hayati önem taşıyor, ancak Çin bunu durdurmak için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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