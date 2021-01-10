10.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Koronavirüsün etkisi 6 ay geçmiyor
Koronavirüsün uzun vadeli etkileri hakkında yapılan bir araştırmada hastanede tedavi gören Kovid-19 hastalarının çoğunun 6 ay sonra şikayetlerinin sürdüğünü ortaya koydu.
Tıp dergisi Lancet’te yayımlanan araştırmada, koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin’in Vuhan kentindeki bir hastanede 6 ay önce Kovid-19 tedavisi gören 1,733 kişiyle görüşüldü. Ocak-Mayıs ayları arasında tedavi gören kişilerin yüzde 76’sının hastalığın etkisinden 6 ay sonra dahi tamamen kurtulamadığı tespit edildi. Araştırmaya göre, yorgunluk veya kas güçsüzlüğü yüzde 63 ile en çok bildirilen semptom oldu. Diğer sorunların ise yüzde 26 ile uyku sorunu, yüzde 23 ile de anksiyete veya depresyon olduğu belirtildi.
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