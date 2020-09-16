Koronavirüsün merkez üssünde vaka sayısı 5 milyonu geçti

Hindistanlı yetkililer, ülkede tespit edilen koronavirüs vakalarının 5 milyonu aştığını açıkladı. Ülke, vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada.

80 binden fazla kişi de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Oksijenin ve yoğun bakım yatak kapasitesinin yeterli olmadığı Hindistan'da ölüm oranı, bu kadar fazla vaka görülen diğer ülkelere göre yine de düşük.

Salgının başından yaz aylarına kadar sert tedbirler alan hükümet, milyonlarca iş kaybının önüne geçmek için son haftalarda kısıtlamaları yumuşatmaya başlamıştı. bunun ardından günlük yeni vaka sayısı 90 binin üzerine çıktı.

Son 24 saatte tespit edilen 90 bin 123 kişiyle birlikte Hindistan'da toplam vaka sayısı 5 milyon 20 bin 359'a yükseldi. Hindistan'da Salı günü 1315 hasta yaşamını yitirdi.

Vaka ve can kaybında ilk sırada yer alan ABD'de ise 1197 ölüm daha gerçekleşti. Can kayıplarının 200 bine yaklaştığı ülkede, pozitif testler de 36 bin artışla 6 milyon 788 bini geçti.

Brezilya'da ise 1201 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 133 bin 207'ye, vaka sayısı da 38 bin 689 artarak 4 milyon 384 bin 299'a yükseldi.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke.