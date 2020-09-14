MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kosova'da öğrenciler 7 ay sonra ders başı yaptı
ABONE OL
14.09.2020 - 15:32 | | İHA

Kosova'da öğrenciler 7 ay sonra ders başı yaptı

Kosova'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapalı olan okullar 7 ay aradan sonra yeniden açıldı.

Kosova'da öğrenciler 7 ay sonra ders başı yaptı

Kosova’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında kapatılan okullar, alınan tedbirlerle bugün yeniden açıldı. Kosova Eğitim Bakanlığı’nın talimatı uyarınca eğitim iki aşamada gerçekleştirilecek. Birinci aşamada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri bugün itibariyle eğitime başladı. 21 Eylül’de başlayacak olan ikinci aşamada ise 7, 8 ve 9. sınıflar ile liselerin 11. ve 12. sınıfları yeniden ders başı yapacak.

Okullarda virüsün öğrenci ve öğretmenler arasında yayılmasını önlemek amacıyla maske takma zorunluluğu getirilirken, sınıflardaki öğrenci sayıları da azaltılarak sosyal mesafeye uygun biçimde oturma düzeni oluşturuldu. Kosova Eğitim Bakanlığı, okullara yarım milyon maske dağıttı.

Altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan satıyorBursa’nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kunut duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir?

Kunut duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir?

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

2020 KPSS soruları ve cevapları açıklandı! Lisans genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi KPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

2020 KPSS soruları ve cevapları açıklandı! Lisans genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi KPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

Sıradaki Haber