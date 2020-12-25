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25.12.2020 - 01:04 | | AA

Kosta Rika'da ilk koronavirüs aşısı 91 yaşındaki kadına yapıldı

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı, ilk kez 91 yaşındaki bir kadına yapıldı.

Kosta Rika'da ilk koronavirüs aşısı 91 yaşındaki kadına yapıldı

 

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının yapılmasına başladıklarını belirterek, "Bugün ülkemiz için çok güzel bir gün, 91 yaşındaki Elizabeth Castillo Hanım Kosta Rika'da Kovid-19 aşısı yapılan ilk kişi oldu." ifadesini kullandı. 

Aşının öncelikli olarak risk grubundaki kişilere yapılacağına işaret eden Alvarado, yeni yıldan itibaren ise tüm nüfusu kapsayacak şekilde aşı uygulamasının genişletileceğini söyledi.

Carlos Alvarado, salgınla mücadelelerinin devam ettiğini hatırlatarak, halka tedbiri elden bırakmaması konusunda uyarılarda bulundu. 

Ülkede şu ana kadar 161 bin 942 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 bin 65 kişi yaşamını yitirdi. 

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı dün ülkeye ulaşmıştı.

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