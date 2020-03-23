MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ‘Kovid-19 biter ama nefret ne olacak?’
ABONE OL
23.03.2020 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul

‘Kovid-19 biter ama nefret ne olacak?’

Kovid-19 salgınıyla birlikte sosyal medyada artan antisemitik paylaşımlar, Türk Yahudi cemaatinde büyük üzüntü yarattı.

‘Kovid-19 biter ama nefret ne olacak?’
MERT İNAN İstanbul

Koronavirüsle birlikte sosyal medyada Kovid-19’u Yahudilerin çıkardığını öne süren bazı yazılar paylaşılırken, hakaret içeren birçok ses ve görüntü kaydı da sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sunuldu. Yahudi cemaatinde rahatsızlık yaratan bu paylaşımlarla ilgili konuşan Türk Yahudi Cemaati Sözcüsü Deniz Saporta şunları söyledi: “Kovid-19 salgını hepimizi tedirgin ediyor. Ülkemiz ve tüm dünya insanlarını tehdit eden bu sağlık sorununun ortadan kalkması en büyük dileğimiz. Ne yazık ki Kovid-19 salgınıyla birlikte nefret söylemine varan sosyal paylaşımlar yapıldığını görüyoruz. Irkçılık içeren iki sosyal medya hesabı hakkında şikayetçi olduk. Kovid-19 üzerinden Yahudi karşıtlığı yapanlara yönelik yasal yaptırımların hayata geçirilmesi gerekir. Irkçılık suçuna nefret söylemi de dahil edilmeli. Kovid-19 virüsü biter gider ama antisetizm virüsünü ne yapacağız? Bizler bu ülkenin evlatlarıyız” dedi.

4 bin twit

Twitter’da ‘Bir Türk Yahudisi’ isimli kullanıcı tarafından yapılan istatiksel paylaşımda şu ifadelere yer verildi. “3 gündür durmadan twitterda antisemitizm içeren twitlerin ekran görüntülerini alıyorum. Elimde Türkçe 4 bini aşkın ekran görüntüsü var. İçim acıyor arkadaşlar. Hayatında bir Yahudi ile karşı karşıya gelmemiş insanların yaydığı cahillik ve nefretin ucunda ekstremist tepkiler olabiliyor.”

Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Kendimizin dışına çıkarak düşünelim’

‘Kendimizin dışına çıkarak düşünelim’

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

Sıradaki Haber