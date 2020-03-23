‘Kovid-19 biter ama nefret ne olacak?’

Koronavirüsle birlikte sosyal medyada Kovid-19’u Yahudilerin çıkardığını öne süren bazı yazılar paylaşılırken, hakaret içeren birçok ses ve görüntü kaydı da sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sunuldu. Yahudi cemaatinde rahatsızlık yaratan bu paylaşımlarla ilgili konuşan Türk Yahudi Cemaati Sözcüsü Deniz Saporta şunları söyledi: “Kovid-19 salgını hepimizi tedirgin ediyor. Ülkemiz ve tüm dünya insanlarını tehdit eden bu sağlık sorununun ortadan kalkması en büyük dileğimiz. Ne yazık ki Kovid-19 salgınıyla birlikte nefret söylemine varan sosyal paylaşımlar yapıldığını görüyoruz. Irkçılık içeren iki sosyal medya hesabı hakkında şikayetçi olduk. Kovid-19 üzerinden Yahudi karşıtlığı yapanlara yönelik yasal yaptırımların hayata geçirilmesi gerekir. Irkçılık suçuna nefret söylemi de dahil edilmeli. Kovid-19 virüsü biter gider ama antisetizm virüsünü ne yapacağız? Bizler bu ülkenin evlatlarıyız” dedi.



4 bin twit

Twitter’da ‘Bir Türk Yahudisi’ isimli kullanıcı tarafından yapılan istatiksel paylaşımda şu ifadelere yer verildi. “3 gündür durmadan twitterda antisemitizm içeren twitlerin ekran görüntülerini alıyorum. Elimde Türkçe 4 bini aşkın ekran görüntüsü var. İçim acıyor arkadaşlar. Hayatında bir Yahudi ile karşı karşıya gelmemiş insanların yaydığı cahillik ve nefretin ucunda ekstremist tepkiler olabiliyor.”