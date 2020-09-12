12.09.2020 - 07:00 |
Kovid-19 gölgesinde 19. yıl dönümü anıldı
ABD’de 11 Eylül 2001’de yaşanan ve 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının 19. yıl dönümü, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı şekilde anılabildi.
Ülkede çanlar ve sirenler, saldırı günü meydana gelen 6 önemli olayı vurgulamak için 6 kez çaldı. ABD Başkanı Donald Trump ve başkan adayı Joe Biden, Pensilvanya’da gerçekleştirilen anma törenine ayrı ayrı katıldı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise, Pentagon’a düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin onuruna düzenlenen törendeydi.