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12.09.2020 - 07:00 |

Kovid-19 gölgesinde 19. yıl dönümü anıldı

ABD’de 11 Eylül 2001’de yaşanan ve 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının 19. yıl dönümü, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı şekilde anılabildi.

Kovid-19 gölgesinde 19. yıl dönümü anıldı

Ülkede çanlar ve sirenler, saldırı günü meydana gelen 6 önemli olayı vurgulamak için 6 kez çaldı. ABD Başkanı Donald Trump ve başkan adayı Joe Biden, Pensilvanya’da gerçekleştirilen anma törenine ayrı ayrı katıldı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise, Pentagon’a düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin onuruna düzenlenen törendeydi.

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
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