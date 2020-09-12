Kovid-19 gölgesinde 19. yıl dönümü anıldı

Ülkede çanlar ve sirenler, saldırı günü meydana gelen 6 önemli olayı vurgulamak için 6 kez çaldı. ABD Başkanı Donald Trump ve başkan adayı Joe Biden, Pensilvanya’da gerçekleştirilen anma törenine ayrı ayrı katıldı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise, Pentagon’a düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin onuruna düzenlenen törendeydi.