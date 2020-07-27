Kovid-19 Kuzey Kore’ye de gitti!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin (WPK) Merkez Komite acil ve genişletilmiş politbüro toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Kim, maksimum düzeyde salgın tedbirleri uygulanacağını belirterek, “Son 6 ayda ülke çapında her sahada alınan yoğun önleyici anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik” dedi. Durum tespiti sonrası Kaesong’un cuma gününden bu yana giriş çıkışa kapatıldığını vurgulayan Kim, son bir haftada şehre seyahat etmiş kişilerin karantinada tutulduğunu aktardı.

Pyongyang yönetimi, yılın başlarında Çin ile bağlantıya son verdiğini bildirip ülkede Kovid-19 tehlikesi bulunmadığını duyurmuştu.