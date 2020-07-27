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27.07.2020 - 07:00 |

Kovid-19 Kuzey Kore’ye de gitti!

Salgının başından bu yana sıkı önlemler aldığı ve hiçbir Kovid-19 vakasına rastlanmadığı öne sürülen Kuzey Kore’de de, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası şüphesinin sınırdaki Kaesong şehrinde ortaya çıktığı bildirildi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın haberine göre, geçen hafta Kuzey Kore’ye Kaesong şehrinden yasa dışı şekilde giren bir kişi Kovid-19 şüphesiyle gözlem altına alındı.

Kovid-19 Kuzey Kore’ye de gitti!

 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin (WPK) Merkez Komite acil ve genişletilmiş politbüro toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Kim, maksimum düzeyde salgın tedbirleri uygulanacağını belirterek, “Son 6 ayda ülke çapında her sahada alınan yoğun önleyici anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik” dedi. Durum tespiti sonrası Kaesong’un cuma gününden bu yana giriş çıkışa kapatıldığını vurgulayan Kim, son bir haftada şehre seyahat etmiş kişilerin karantinada tutulduğunu aktardı.

Pyongyang yönetimi, yılın başlarında Çin ile bağlantıya son verdiğini bildirip ülkede Kovid-19 tehlikesi bulunmadığını duyurmuştu.

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