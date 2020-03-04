Kovid-19 paniği... 'Dünyayı meçhul bölgeye çevirdi'

Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını dünyaya yayıldı. Durdurulamaz bir hızda Çin anakarası dışındaki ülkelere sıçrayan salgında bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Çin’den Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika’ya yayılan virüs şimdiye kadar sadece Antarktika’da görülmedi. Dünya genelinde Kovid-19 ölümleri 3127’ye ulaştı. Ölümlerin çoğu Çin’de görülürken, dünyada Çin’de olduğundan dokuz kat daha fazla yeni vaka ortaya çıktı. Çin anakarasında 2943, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 2, İran’da 77, İtalya’da 79, Güney Kore’de 28, Japonya’da 12, Fransa’da 3, ABD’de 9, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler’de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çin anakarasında 80 bin 943, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 100 ve Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 vakaya rastlandı. Çin anakarası dışında 70’i aşkın ülkede görülen virüs

92 binden fazla kişiye bulaştı. Ukrayna, Şili ve Arjantin, ilk vakanın tespit edildiği ülke oldu.

İşte ülkeler ve vaka sayısı:



Yeni ülkelere bulaştı



“Güney Kore 5186, İtalya 2263, İran 2336, Japonya 980, Fransa 204, Almanya 196, İspanya 150, Singapur 108, ABD 108, Kuveyt 56, Bahreyn 47, Tayland 43, İsviçre 55, İngiltere 51, Avustralya 33, Malezya 29, Kanada 27, Norveç 25, Irak 32, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Avusturya 18, Hollanda 18, Vietnam 16, İsveç 15, Lübnan 10, İsrail 10, Belçika 8, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 12, Ekvador 6, Finlandiya 6, Hindistan 6, Rusya 6, Cezayir 8, Meksika 5, Pakistan 5, Danimarka 4, Filipinler 3, Azerbaycan 3, Çekya 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Katar 3, İzlanda 3, Brezilya 2, Belarus 4, Endonezya 2, Mısır 2, Portekiz 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Estonya 1, İrlanda 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Lüksemburg 1, Fas 1, Monako 1, Nepal 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Kuzey Makedonya 1, San Marino 1, Suudi Arabistan 1, Senegal 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Ukrayna 1.”



GÖRÜLMEMİŞ SALGIN



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyanın salgında daha önce görülmemiş bir durum yaşadığını açıkladı. Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Şimdi harekete geçmekten başka bir çaremiz yok. Her ülke kontrol altına alma önlemleriyle başlayarak kendi yaklaşımını benimsemeli” dedi. Kovid-19’u “benzersiz özelliklere sahip, benzersiz bir virüs” olduğunu söyleyen Genel Direktör, dünyanın daha önce toplumlar arasında bu kadar hızlı yayılan bir salgına şahitlik etmediğine dikkat çekti. Ghebreyesus, Kovid-19’un Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak dünyayı “meçhul bir bölgeye” çevirdiğini de söyledi.



YENİ UMUT



Çin’in Wuxi kentindeki bir hastanede Kovid-19 nedeniyle akciğer fonksiyonlarını kaybeden bir kişiye çift ciğer nakli yapıldı. Hastanın hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Chen Jingyu, “Tüm tedaviler hastada başarısız olmuştu. Koronavirüs nedeniyle hastanın akciğer fonksiyonları ciddi şekilde bozulmuştu. Nakille hasta hayata tutundu” dedi.

'GRİBE DÖNÜŞEBİLİR'



İngiltere’deki Queen Mary Londra Üniversitesi’nden Profesör John Oxford, “Kovid-19 da diğer koronavirüs ailesi üyeleri gibi bir solunum yolları virüsü. Bu tip virüslerin mevsimsel olduğunu biliyoruz. Kovid-19 da belli aralıklarla tekrar ortaya çıkan mevsimsel griplere dönüşebilir” dedi.



KİM KORKAR VİRÜSTEN



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, önceki gün ülkenin doğusundaki Wonsan kentinde yapılan “savaşa hazırlık tatbikatı”nı yerinde izledi. Kim, askeri yetkililerin koronavirüsü tehdidi nedeniyle maskeli katıldığı tatbikata maskesiz katılarak virüsten korkmadığını ilan etti. Kuzey Kore’de henüz Kovid-19 bağlantılı bir vaka ya da buna bağlı ölüm görülmedi ancak iDaily NK gazetesi, ülkede 20’den fazla kişinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etmişti.



Johnson: Asker sokağa çıkar



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin salgınla savaş planını açıkladı. Johnson, en kötü senaryoda askerlerin yardım amacıyla sokağa çıkacağını polislerin ise düşük seviye suçları görmezden gelebileceğini söyledi. Johnson, acil durumu olmayan hastaların evlerinde tedavi olacağını söyledi.



SAVAŞ İLANI



Salgının Çin’den sonra en çok görüldüğü ülkelerden olan Güney Kore, virüse karşı “savaş durumuna” geçtiğini ilan etti. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, “Bütün ülke bulaşıcı hastalığa karşı savaş açtı” dedi ve tüm devlet kurumlarına “aralıksız çalışma” talimatını verdi.



‘Birkaç ay kulağa hoş geliyor’



ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 aşısının çıkış tarihi konusunda üst düzey sağlık yetkilisiyle basının önünde atıştı. Trump, “Aşıyı birkaç ay içerisinde görmek istiyorum” dedi. Ancak, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Tony Fauci, Trump’a bunun mümkün olmayacağını hatırlattı, “Size daha önce de söylediğim gibi aşı en az 1 yıla kadar çıkamayacak” ifadesini kullandı. Trump “Birkaç ay kulağa daha hoş geliyor” derken Fauci tekrar söze girip “En erken 1 ya da 1.5 yıl sürecek. Daha hızlı olmasının yolu yok” diye ısrar etti.



KARANTİNADA



İngiltere’nin başkenti Londra’daki National Gallery’nin koleksiyonunda yer alan ancak Japonya’da sergilenmesi için Tokya’ya götürülen ressam Vincent van Gogh’a ait “Ayçiçekleri’ tablosunun karantinada olduğu açıklandı.