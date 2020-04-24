Yetkililer, 129 kiÅŸilik grubun otobÃ¼slerle baÅŸkentÂ Port-au-Prince'de 2 hafta boyunca tecrit edilecekleriÂ bir otele gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, burada daha Ã¶nce sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen 60'dan fazla gÃ¶Ã§menin karantina altÄ±nda olduÄŸunu bildirdi.Â

Nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda gÃ¶nderilen grupta 3 gÃ¶Ã§menin Kovid-19 testleri pozitif Ã§Ä±karken, Teksas'tan yollanan son grupta yeni tip koronavirÃ¼s belirtisi gÃ¶steren olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Haiti GÃ¶Ã§men BÃ¼rosu YÃ¶neticisiÂ Jean Negot Bonheur Delva, yeni grupta yaÅŸlarÄ± 5 ila 15 olan 50 Ã§ocuÄŸun bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±, gÃ¶Ã§menlerin bakÄ±mÄ±nÄ±n, yoksul Karayip Ã¼lkesine maliyetinin ne olduÄŸu konusunda bilgi vermedi.Â

Ã–te yandan merkezi Miami'de bulunan Haiti haklarÄ± savunucusu Family Action Network Movement Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Haiti Devlet BaÅŸkanÄ±Â Jovenel Moise'ye sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen gÃ¶Ã§menleri Ã¼lkeye kabul etmeme ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'tan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±lara moratoryum uygulamasÄ±nÄ± isteme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â

BM'DEN MEKSÄ°KA VE ORTA AMERÄ°KA ÃœLKELERÄ°NE SINIR DIÅžILARI GÃ–ZDEN GEÃ‡Ä°RME Ã‡AÄžRISIÂ

Bu arada BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMÄ°HYK), Meksika ve Orta Amerika Ã¼lkelerine Kovid-19 salgÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶Ã§menleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyi gÃ¶zden geÃ§irme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â

BMÄ°HYK, binlerce gÃ¶Ã§menin, Ã¼lkelerin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kapatmasÄ± ya da yerel topluluklarÄ±n bu kiÅŸileri kabul etmemesi Ã¼zerine tarafsÄ±z bÃ¶lgelerde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini vurguladÄ±.Â

Komiserlik,Â Kosta Rika'nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kapatmasÄ± Ã¼zerine 2 bin 500 gÃ¶Ã§menin Panama'da mahsur kaldÄ±ÄŸÄ±, Honduras'Ä±n El Salvador sÄ±nÄ±rÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalan gÃ¶Ã§menlerin bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu gÃ¶Ã§menlerin Ã§oÄŸunlukla eÄŸreti kamplarda, sokaklarda ve kendilerini koruyacak saÄŸlÄ±k protokollerini uygulamayan barÄ±naklarda kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edenÂ BMÄ°HYK, Kovid-19 salgÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda bÃ¶lgede gÃ¶Ã§menlerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin geÃ§ici sÃ¼reyle askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesi gerektiÄŸini bildirdi.Â