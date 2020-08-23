Kraliçeler gibi tatil!

İçi 100 bin sterline (960 bin lira) yaptırılan karavandaki her odada avize, iki altın kaplama tuvalet, özel altın ve kırmızı kadife tahtlar, taç süslemeli ana yatak odası ve köpekli misafirler için kraliyet köpek yatağı ile altın kaplama mama kaseleri bulunuyor. 2 yatak odalı kraliyet karavanında bir gece kalmanın bedelinin ise kişi başı sadece 13 sterlin (124 lira) olduğu belirtildi.