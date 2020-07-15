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15.07.2020 - 14:44 | | AA

Son dakika: Kremlin açıkladı! Erdoğan ile Putin uçuş seferleri konusunda talimat verdi

Son dakika haberlere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde ilgili kurumlara iki ülke arasındaki uçak seferleri konusunda müzakereleri başlatma talimatını verdiklerini söyledi.

Son dakika: Kremlin açıkladı! Erdoğan ile Putin uçuş seferleri konusunda talimat verdi

Rus RİA haber ajansına konuşan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın 13  Temmuz'da telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsattı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılması  konusunun ele alındığını belirten Peskov, "İki lider, ilgili kurumlara  müzakereleri başlatma talimatını verdi." dedi.

Rus hükümeti, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle  tahliye uçuşları hariç tüm uluslararası uçuşların 27 Mart itibarıyla  durdurulduğunu açıklamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını  sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında 11 Haziran  itibarıyla 31 ülkeyle seferlere başlandığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla  Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık." demişti.

 

 

 

 

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