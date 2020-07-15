Son dakika: Kremlin açıkladı! Erdoğan ile Putin uçuş seferleri konusunda talimat verdi

Rus RİA haber ajansına konuşan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın 13 Temmuz'da telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsattı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılması konusunun ele alındığını belirten Peskov, "İki lider, ilgili kurumlara müzakereleri başlatma talimatını verdi." dedi.

Rus hükümeti, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tahliye uçuşları hariç tüm uluslararası uçuşların 27 Mart itibarıyla durdurulduğunu açıklamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında 11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlere başlandığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık." demişti.