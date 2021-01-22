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22.01.2021 - 15:23 | | AA

Kremlin: Navalny'ye destek gösterileri yasa dışı!

Kremlin Sözcüsü Peskov, Navalny'ye destek amaçlı yarın yapılması planlanan protesto gösterilerine ilişkin, "Yasa dışı eylemlerin organize edilmesi, özellikle çocuk ve gençlerin gösterilere katılması yönündeki provokasyonlar kabul edilemez." dedi.

Kremlin: Navalny'ye destek gösterileri yasa dışı!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkede tutuklanan Rus muhalif Aleksey Navalny'ye destek amaçlı yarın yapılması planlanan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Peskov, Almanya'dan ülkesine dönüşünde tutuklanan Rus muhalif Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için düzenlenmesi beklenen protesto gösterilerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Söz konusu gösterilerin izinsiz olduğuna dikkati çeken Peskov, "Burada tek bir pozisyona sahibiz. Bu da yasalara kesinlikle uyulması ve yasa dışı eylemlerin organize edilmesinin, özellikle de çocuk ve gençlerin gösterilere katılması yönündeki provokasyonların kabul edilemez olmasıyla alakalı." dedi.

Bu konuda vatandaşların Rusya İçişleri Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı tarafından uyarıldığına dikkati çeken Peskov, Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor), sosyal medya sitelerinden gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden yayınların durdurulmasını talep ettiğini anımsattı.

Peskov, "Bu mecralar, yasa dışı eylemlere katılma çağrıları için kullanılıyor. Bu bağlamda, Roskomnadzor, bu siteleri cezalandırma uyarısı yapmakta haklıdır." ifadelerini kullandı.

"PUTIN’İN SARAYI İDDİASI YALAN"

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için Gelencik kentinde büyük saray inşa edildiği yönündeki iddialara yanıt veren Peskov, "Putin'in Gelenсik'te bazı yapılara sahip olduğuna dair imalar gerçeğe dayalı değil ve yalandır." diye konuştu.

Peskov, Putin'in söz konusu yapıları ziyaret ettiğine dair bilgi sahibi olmadığını belirtti.

NAVALNY'NİN TUTUKLANMASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalny, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede, Navalny'nin "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 18 Aralık'ta duruşma yapılmıştı.

Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti, Navalny'nin 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

Hapse girdikten sonra Youtube kanalından Navalny ve ekibi tarafından daha önce Putin ile yakın çevresini hedef alan “Putin için saray: En büyük rüşvetin tarihi” isimli video yayımlanarak izlenme rekoru kırmıştı.

Kremlin'e muhalif Navalnıy, 23 Ocak'ta herkesi sokaklara protesto gösterilerine çağırmıştı.

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