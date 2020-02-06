Kremlin'den 'Erdoğan-Putin görüşmesi' açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ile Erdoğan arasındaki son görüşme iki liderin de kendi endişeleri bulunduğunu gösterdi. Suriye'nin İdlib bölgesinde gerilimin azaltılması için Putin ile Erdoğan arasında bir görüşme yapılması olasılığını dışlamıyoruz. İdlib'in Türkiye'nin sorumluluğundaki bölgesinden militanlar Suriye hükümet güçlerine ve Rus askeri altyapısına saldırmaya devam ediyorlar." denildi.

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