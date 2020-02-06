Kremlin'den 'Erdoğan-Putin görüşmesi' açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ile Erdoğan arasındaki son görüşme iki liderin de kendi endişeleri bulunduğunu gösterdi. Suriye'nin İdlib bölgesinde gerilimin azaltılması için Putin ile Erdoğan arasında bir görüşme yapılması olasılığını dışlamıyoruz. İdlib'in Türkiye'nin sorumluluğundaki bölgesinden militanlar Suriye hükümet güçlerine ve Rus askeri altyapısına saldırmaya devam ediyorlar." denildi.
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Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.