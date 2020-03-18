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18.03.2020 - 20:24 | | AA

Küba'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm

Karayipler ülkesi Küba'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle 61 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Küba'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm

 

Ülke basınındaki haberlere göre, Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Havana'da 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki İtalyan turistin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Böylece, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm yaşanmış oldu.

ABD ve İspanya'dan ülkeye dönen 3 kişide daha virüse rastlanmasıyla Küba'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 7'ye çıktı.

Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandıSivas'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.
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