Kuş gribi yayılıyor: 146 bin tavuk itlaf edilecek!

Ocak 2018'den bu yana toplu kuş gribi vakalarının ilk olarak bu ay başında yeniden görüldüğü Japonya’dan bir kötü haber daha geldi. Daha önce Kagawa'da 8, Fukuoka'da 1 çiftlikte doğrulanan salgının bu kez Hyogo eyaletindeki bir tesise sıçradığı açıklandı. Ülkede bu yıl doğrulanan onuncu salgın olarak kayıtlara geçen gelişmenin ardından yaklaşık 146 bin tavuğun tedbir amacıyla itlaf edileceği bildirilirken, Awaji şehrindeki çalışmalara Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de destek vereceği öğrenildi.

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Japonya’da ilk olarak 5 Kasım'da Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinden rapor edilen toplu kuş gribi vakalarının Ocak 2018'den bu yana ilk olduğu kaydedilmiş, aynı bölgedeki 8 tesisin ardından salgın son olarak Fukuoka'ya sıçramıştı. Hyogo eyaletindeki son vakalarla birlikte bu yıl tespit edilen toplu kuş gribi vakalarının sayısı 10'a, salgından etkilenen eyaletlerin sayısı ise 3'e yükselmiş oldu.