MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kuş gribi yayılıyor: 146 bin tavuk itlaf edilecek!
ABONE OL
26.11.2020 - 10:41 | | İHA

Kuş gribi yayılıyor: 146 bin tavuk itlaf edilecek!

Japonya’da bu ay başından beri tespit edilen toplu kuş gribi vakalarının onuncusu bu kez Hyogo Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğinde görüldü. Yaklaşık 146 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi.

Kuş gribi yayılıyor: 146 bin tavuk itlaf edilecek!

Ocak 2018'den bu yana toplu kuş gribi vakalarının ilk olarak bu ay başında yeniden görüldüğü Japonya’dan bir kötü haber daha geldi. Daha önce Kagawa'da 8, Fukuoka'da 1 çiftlikte doğrulanan salgının bu kez Hyogo eyaletindeki bir tesise sıçradığı açıklandı. Ülkede bu yıl doğrulanan onuncu salgın olarak kayıtlara geçen gelişmenin ardından yaklaşık 146 bin tavuğun tedbir amacıyla itlaf edileceği bildirilirken, Awaji şehrindeki çalışmalara Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de destek vereceği öğrenildi.

YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Japonya’da ilk olarak 5 Kasım'da Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinden rapor edilen toplu kuş gribi vakalarının Ocak 2018'den bu yana ilk olduğu kaydedilmiş, aynı bölgedeki 8 tesisin ardından salgın son olarak Fukuoka'ya sıçramıştı. Hyogo eyaletindeki son vakalarla birlikte bu yıl tespit edilen toplu kuş gribi vakalarının sayısı 10'a, salgından etkilenen eyaletlerin sayısı ise 3'e yükselmiş oldu.

    Otobüs durağında bekleyen genç kadın tacize uğradıSamsun’da durakta otobüs bekleyen N.G. (21) adlı kadını elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K. (30), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.K.’nin ifadesinde "Elimdeki poşet değdi, ben değmedim" diyerek kendini savunduğu belirtildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı?

    Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı?

    Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

    Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

    Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

    Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

    Koronavirüste 6 gün detayı! Bilim Kurulu üyesi Taşova açıkladı

    Koronavirüste 6 gün detayı! Bilim Kurulu üyesi Taşova açıkladı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet