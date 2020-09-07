Laos Hakkında Bilgiler; Laos Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Laos'un resmi bayrağı 1975 yılında kabul edilmiştir. Bayağın renkleri mavi, beyaz ve kırmızı renklerinden oluşuyor. Kırmızı renk, hem 30 yıl süren bağımsızlık mücadelesini hem de ülke yönetiminin otoritesini simgeler. Beyaz barış ve adaleti, mavi ise ülkedeki birlik beraberliği temsil eder. Bayrağın orta kısmında yer alan beyaz çember aynı zamanda sosyalizmin sembolüdür. Ülkenin benimsediği slogan ise şu şekildedir: ''Barış, istiklal, demokrasi, birlik ve refah.'' Laos'ta toplam 18 bölge bulunur ve bu bölgeler ''şehir'' ve ''köy'' olmak üzere ikiye ayrılır.



2013 yılında kurulan bölgenin adı ise Saisombun'dur. Luang Prabang, Savannaket, Vientina Özel Yönetim Bölgesi ve Çampasak, en kalabalık bölgeleri arasında yer alıyor. Verimli tarım arazilerine sahip olan Laos'ta en çok yetiştirilen tarım ürünleri kahve, şeker kamışı ve pirinçtir. Kuzey ve doğu bölgelerinde petrol ve antrasit madenleri bulunur. Güneydoğu Asya ülkesi 24 şehirden oluşmaktadır. En bilinen şehirleri şu şekilde sıralanabilir: Viyentiyan, Vang Vieng, Salavan, Pak Beng, Pakse, Phonsavan ve Huay Xai.



Laos Nerededir?



105 - 00 Doğu boylamı ve 18 - 00 kuzey enlemlerinde yer alan Laos, beş ülke ile sınır komşusudur. Bu ülkeler, Burma, Tayland, Vietnam, Çin ve Kamboçya'dır. Sınır komşusu olduğu Vietnam ve Çin, aynı zamanda ticaret ortakları arasında yer alır. Yüz ölçümü 236.800 kilometre kare olan ülkenin denize kıyısı bulunmamaktadır. Ülkede diğer Güneydoğu Asya ülkelerinin genelinde olduğu gibi muson ve tropikal iklim görülür. En yağışlı mevsimler ise sonbahar ve ilkbahardır.



Laos Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Laos Demokratik Halk Cumhuriyetinin nüfusu (tahmini) 7.275.560'tır. Yıllık nüfus artış oranı %1.48 olan ülkede kilometre başına düşen kişi sayısı 32'dir. Ülkede 50'den fazla etnik grup yaşamaktadır. Nüfusun yaklaşık %55'ini Laolar oluşturur. Geri kalan etnik gruplar arasında Taylar ve Hmonglar yer alıyor. Ortalama yaşam süresinin erkeklerde 64, kadınlarda 67 olduğu ülkede okuryazarlık oranı %79.8'dir.



Laos'un Başkenti Neresidir?



Laos'un başkenti Viyentiyan'dır. 17-58 kuzey ve 102-36 doğu enlemlerinde yer alan kentin nüfusu yaklaşık 770 bindir. Ülkenin en büyük kenti olan Laos'ta ticaret ve kültür - tarih turizmi gelişmiştir. Binlerce Buda heykelinin bulunduğu Wat Si Saket tapınağı en çok turist çeken tarihi yapılarının başında geliyor. Kentte bulunan Pha That Luang adlı tarihi meditasyon yeri 45 metre yüksekliğindedir. Altın kaplı olan yapı 1995 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı. Viyentiyan’da yer alan diğer önemli yapılar şu şekilde sıralanabilir. Patuxay Anıtı, Phrakeo Tapınağı, Buda Parkı ve Wat Si Muang Tapınağı.



Laos'un Para Birimi Nedir?



Güneydoğu Asya ülkesinin resmi para birimi Laos Kipi'dir. Laos, madeni paranın kullanılmadığı nadir ülkelerden biridir. Laos Merkez Bankası tarafından basılan ve dağıtılan parada en büyük banknot olarak 20.000 Kip kullanılır. En düşük banknotlar ise 1, 5 ve 10 Kip'tir.



Laos'ta Konuşulan Diller



Ülkenin resmi dili Laoca olsa da Fransızca da ulusal dillerden biridir. İsan dili olarak da bilinen Laoca, Tayca ile benzerlikler taşır. Khmu ve Humong dilleri ise daha ülkenin yaşlılar tarafından konuşulur.



Laos ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Türkiye ile Laos arasında 4 saatlik fark bulunmaktadır. Türkiye'de saat 00.00 iken Laos'ta saat 04.00'dır.