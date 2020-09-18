Lastik kirliliğine statik çözüm

Bilindiği gibi, karayollarındaki kirliliğin yarısı lastiğin sürtünme sonucu aşınmasıyla oluşan partiküllerden oluşuyor. Bu partiküller karayolları etrafındaki su kaynaklarının ve hava kirliliğinin de başlıca sebebi. Ayrıca bu partiküller çeşitli akciğer hastalıklarının da sebebi. Dört öğrencinin geliştirdiği ‘Tekerlek Toplayıcı’, araç lastiğinin hemen arkasına çamurluk şeklinde takılıyor ve statik elekrik ile lastikten kopan partikülleri haznesinde topluyor. Yapılan testlerde geliştirilen cihazın lastik partiküllerini yüzde 60’a kadar topladığı kanıtlandı. Cihazı geliştiren 4 öğrenci James Dyson Teknoloji Ödülü’ne layık görüldü.
Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.