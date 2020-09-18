MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Lastik kirliliğine statik çözüm
ABONE OL
18.09.2020 - 07:00 |

Lastik kirliliğine statik çözüm

İngiltere’de bir grup öğrenci, dünyanın en büyük kirlilik nedenlerinden birisi haline gelen lastik tozunu toplamaya yarayan bir buluşa imza attı.

Lastik kirliliğine statik çözüm

Bilindiği gibi, karayollarındaki kirliliğin yarısı lastiğin sürtünme sonucu aşınmasıyla oluşan partiküllerden oluşuyor. Bu partiküller karayolları etrafındaki su kaynaklarının ve hava kirliliğinin de başlıca sebebi. Ayrıca bu partiküller çeşitli akciğer hastalıklarının da sebebi. Dört öğrencinin geliştirdiği ‘Tekerlek Toplayıcı’, araç lastiğinin hemen arkasına çamurluk şeklinde takılıyor ve statik elekrik ile lastikten kopan partikülleri haznesinde topluyor. Yapılan testlerde geliştirilen cihazın lastik partiküllerini yüzde 60’a kadar topladığı kanıtlandı. Cihazı geliştiren 4 öğrenci James Dyson Teknoloji Ödülü’ne layık görüldü.

Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ağustos tükenişi

Ağustos tükenişi

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Son dakika... Umut aşısı! Türkiye'den başvuru yağıyor

Son dakika... Umut aşısı! Türkiye'den başvuru yağıyor

Sıradaki Haber