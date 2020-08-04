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04.08.2020 - 21:43 | | AA

Le Figaro: Erdoğan'a göre Libya ile iş birliği Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti

Fransız Le Figaro gazetesinde kaleme alınan haberde, "Recep Tayyip Erdoğan'a göre, (Libya hükümeti ile yapılan) yeni askeri ve enerji iş birliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti." ifadeleri kullanıldı.

Le Figaro: Erdoğan'a göre Libya ile iş birliği Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti

 

"Fatih Erdoğan" başlıklı haberde, Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'e benzetildi. Haberde, Erdoğan'ın Fatih Sultan Mehmet'in zamanında olduğu gibi eski imparatorluk gücünü sınırlarının ötesine taşımak ve Türkiye'ye gururunu geri vermek istediği belirtildi.

Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Akdeniz'de haritayı yeniden çizdiğine dikkat çekilen haberde, Serrac'ın Batılı müttefiklerin kendisini yalnız bıraktıktan sonra Türkiye ile anlaşmak zorunda olduğu iddia edildi.

Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan'a göre, (Libya hükümeti ile yapılan) yeni askeri ve enerji iş birliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan Sevr Antlaşması'nı altüst edecekti." ifadeleri kullanıldı.

Akdeniz'de deniz sınırları konusunun Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin on yıllardır gerilmesine neden olduğu anımsatılan haberde, Türkiye'nin Akdeniz konusunda Batılı ülkeler tarafından desteklenen Yunanistan, Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) karşı yalnız olduğu kaydedildi.

Haberde, Erdoğan'ın GKRY'de ve Meis adası açıklarında sondaj faaliyetleri yapılması konusunda talimat verdiği ifade edildi.

Savaş gemilerinin keşif gemilerine eşlik etmesinin tansiyonun yükselmesine neden olduğu vurgulanan haberde, "Erdoğan Avrupalıların yaptırım tehdidine karşı geri adım attı ama teslim olmayacak. Doğu Akdeniz'deki zenginlikler için mücadele yeni başlıyor." görüşü aktarıldı.

Beyrut'ta patlama yüzlerce yaralı varLübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Beyrut'ta meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi. Öte yandan Reuters'ta yer alan bilgiye göre, patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın patlamayla ilgili açıklama yaptı ve "Türkiye her tür yardım için hazırdır" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Lübnan Kızılhaç Örgütü, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.
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